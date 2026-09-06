聖瑪利諾公用事業稅將到期 Measure U尋求以6%續行

Measure U尋求延續即將到期的公用事業使用稅，並將目前5%的稅率恢復至6%。（記者趙健/攝影）

聖瑪利諾 市選民今年11月將決定一項攸關市府財政的重要稅收 措施。市議會已將「聖瑪利諾服務維持措施」Measure U，交由選民表決，尋求延續即將到期的公用事業使用稅（UUT），並將目前5%的稅率恢復至6%。

根據市府資料，聖瑪利諾現行UUT將於2027年3月31日到期。市議會一致通過將Measure U列入11月3日的選票。若獲通過，新措施將以6%稅率延續這項地方稅，預計每年為市府帶來約262萬美元收入。

UUT並非新稅。聖瑪利諾自1992年開始徵收這項稅，此後曾三度獲選民批准延續。市府指出，選民曾批准最高6%的稅率，但2015年降至目前的5%。今年Measure U若通過，居民實際支付稅率將從5%提高至6%。

UUT由使用應稅公用事業服務的居民、商家及業主支付，按照每月相關帳單的一定比例計算，再由公用事業業者代收並交給市府。因此，每戶實際增加多少支出，將取決其每月使用量及帳單金額。

市府表示，這筆收入目前約占市府一般基金（General Fund）的6%，可用於警察、消防、急救及緊急應變、街道和人行道維護、圖書館，以及青少年、長者和社區休閒服務等，並透過市府每年的公開預算程序分配。

推動Measure U的主要背景，是聖瑪利諾面臨持續性財政缺口。市府最新五年財務預測顯示，如果沒有這項長期UUT收入，未來數年每年結構性赤字預計約在213萬美元至280萬美元之間。與此同時，全市尚有約5070萬美元未獲資金支持的基礎設施項目，包括道路、人行道、雨水排放設施及公共設施。

市府表示，近年已採取凍結空缺職位、取消部分項目、一次性削減預算等方式控制成本，並批准從California Employers' Pension Prefunding Trust Fund提取資金，但長期財務預測仍顯示存在結構性赤字。市府認為，如果沒有延續或增加地方收入，現有公共服務水平及基礎設施投資將難以維持。

值得注意的是，Measure U並未設定新的固定到期年份。根據選票文字，若措施通過，6%的UUT將持續徵收，「直到由選民終止」。市府強調，相關稅收全部留在聖瑪利諾，不會由加州政府或洛杉磯縣重新分配。