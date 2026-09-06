出國別只顧玩 AI讓旅遊詐騙更逼真 5大常見手法曝光

旅遊詐騙並非新鮮事，但隨著AI技術發展，詐騙網站、訊息甚至客服都能被包裝得更加逼真。旅途中也要提防假司機、導遊或飯店員工，付款前應先核對身分及車輛資訊。示意圖。（取自pexels）

旅遊詐騙 並非新鮮事，但隨著AI技術發展，詐騙網站、訊息甚至客服都能被包裝得更逼真，讓旅客更難辨別真偽。專家提醒，詐騙集團 經常利用旅客急著處理問題、害怕錯過優惠的心理，製造稍有不慎就可能落入的陷阱。

防範身分盜竊服務平台IdentityIQ首席創新官Michael Scheumack表示，AI不僅讓詐騙看起來更可信，也讓「信任」本身更易被偽造，旅客不能因為訊息看起來專業，或恰好在需要時出現，就認為對方是合法業者。

根據McAfee 2026年調查，38%的旅客曾遇過旅遊相關詐騙。33%的受訪者坦言，為避免錯過優惠，曾選擇忽略詐騙警訊；在曾遭遇詐騙的人中，41%表示蒙受金錢損失。

詐騙保護平台Signifyd總經理Nikhita Hyett指出，詐騙者經常刻意製造「緊迫感」，例如聲稱訂位出現問題、優惠即將截止，或要求立即付款以保留住宿，讓旅客在來不及查證下匆忙決定。Yahoo Travel整理出五大常見旅遊詐騙手法：

一、假冒航空、飯店客服

航班取消或延誤時，旅客上Google 搜尋客服電話，卻可能誤入詐騙陷阱。詐騙者會透過付費廣告置頂，使用看似官方的電話或假客服網站。此外，也可能以訂位出問題為由，透過簡訊、電子郵件要求付款或提供個資。專家提醒，應直接進入航空公司或飯店官方網站確認客服資訊。

二、假訂房網站、仿冒度假屋

詐騙者會複製真實房源的照片、介紹及位置，再重新刊登，只更換聯絡方式及付款資訊，讓假房源幾乎與真的一模一樣。AI甚至能消除假網站過去常見的拼字及文法錯誤。若對方要求電匯、禮品卡或當面支付，或要求旅客離開原本訂房平台改用其他方式付款，都應提高警覺。

三、QR Code釣魚詐騙

「Quishing」是結合QR Code與釣魚詐騙的手法。詐騙者可能在停車繳費機等合法QR Code上覆蓋假貼紙，旅客掃描後被導向竊取個人或財務資訊的網站。掃描前應確認QR Code是否遭覆蓋，掃描後也要檢查網址；若無法確認真偽，最好直接進入業者官方網站。

四、航空、飯店會員帳戶遭盜用

Signifyd表示，其平台上的帳戶接管相關詐騙年增近50%。詐騙者取得會員帳戶後，不只是竊取哩程或點數，還可能取得訂房紀錄、個人資料及儲存的付款資訊。專家建議，旅遊會員帳戶應使用獨立密碼，並啟用多重身分驗證（MFA）。

五、冒充司機、導遊或飯店員工

旅途中也要提防假司機、導遊或飯店員工，付款前應先核對身分及車輛資訊。專家建議優先使用信用卡或Apple Pay等行動支付，避免電匯及加密貨幣。