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格蘭杜拉8600萬元校舍修繕G提案 擬延長債券稅

記者楊青/格蘭杜拉報導
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格蘭杜拉聯合學區將「教室修繕延長措施」G提案列入今年11月選票，尋求選民批准最高...
格蘭杜拉聯合學區將「教室修繕延長措施」G提案列入今年11月選票，尋求選民批准最高8600萬美元校舍改善債券。（記者楊青╱攝影）

格蘭杜拉聯合學區校舍修繕問題，將成為11月3日期中選舉的一項地方公投焦點。學區教委會一致通過，將G提案「教室修繕延長措施」（Classroom Repair Extension Measure）列入選票，尋求選民批准最高8600萬美元校舍改善債券

G提案建議延長2000年選民批准並將於2027年結束、目前每10萬美元房產課徵33美元的債券稅。G提案若通過，將在不提高目前稅率的情況下延長徵收，用於下一階段校舍維修與現代化工程。

學區表示，格蘭杜拉部分學校建於數十年前，部分校舍甚至接近60至70年歷史，現有設施已出現不同程度老化。根據學區資料，去年校區先後發生69起屋頂漏水；地下黏土管線、鑄鐵管線以及水、汙水及瓦斯管道也逐漸老化。此外，一些學校仍存在石棉及鉛管等老舊建材，部分校舍也尚未完全符合現代地震安全標準。

G提案主要工程包括修繕或更換屋頂、管線、汙水、電力及HVAC系統，清除石棉、鉛管等危險材料，以及更新教室、實驗室和科技設備。

除8600萬美元地方債券本身，學區此次積極推動Measure G的另一個重要理由，是希望藉此取得約5000萬美元州政府匹配資金。學區表示，如果G提案獲通過，格蘭杜拉聯合學區將有資格申請，擴大校舍改善規模。

學區資料顯示，債券資金必須按照公布的工程項目使用，並公開支出情況；同時設立獨立公民監督委員會，接受年度獨立審計。債券資金不能用於教師或其他員工薪資及福利，不得被州政府或聯邦政府挪作其他用途。

格蘭杜拉學區G提案此次強調「不加稅」，只是「延長債券周期」，部分居民仍質疑是「延長加稅」的實質。按2000年實施至今的教育債券，每10萬美元房產需增加33美元課稅；換言之，100萬美元的房產每年需多交330美元，200萬美元房產每年需多交660美元。該項2027年結束的公債，尋求繼續延長。

格蘭杜拉聯合學區將「教室修繕延長措施」G提案列入今年11月選票，尋求選民批准最高...
格蘭杜拉聯合學區將「教室修繕延長措施」G提案列入今年11月選票，尋求選民批准最高8600萬美元校舍改善債券。（記者楊青╱攝影）

精華 FAQ

  • G提案核心是修繕與現代化老舊校舍，處理屋頂漏水、管線老化、石棉與鉛管等問題，並更新教室、實驗室、科技設備及HVAC系統，以提升安全與教學環境。

  • 學區表示，提案不是提高稅率，而是把2000年通過、2027年到期的債券稅延長；目前每10萬美元房產課徵33美元，若通過，稅率維持不變但徵收期限延續。

  • 除了最高8600萬美元地方債券，學區也希望因此符合資格申請約5000萬美元州政府匹配資金，讓校舍改善規模更大，工程範圍可擴及更多設施更新。

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