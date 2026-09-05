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嗨中秋／街舞、拉丁… YG Dance Studio近50舞者熱力登台

記者朱敏梓／洛杉磯報導
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YGDC Juniors Gen 3 2026-27成員展現青春活力。（YG D...
YGDC Juniors Gen 3 2026-27成員展現青春活力。（YG Dance Studio提供）

由世界日報洛杉磯社與天普市政府共同舉辦的「2026嗨中秋嘉年華」，將於9月19日和20日在天普市公園熱鬧舉行。YG Dance Studio今年將派出40至50名舞者登台，以街舞、K-pop及拉丁舞等多元舞風，為觀眾帶來充滿青春活力的演出。

YG Dance Studio競賽團隊總監兼舞蹈老師Raymond表示，這次預計帶來七支舞蹈，演出陣容包括Level 3街舞班、兩個Level 2 K-pop班，以及拉丁舞和街舞競賽團隊。街舞團隊共有21名成員，其他大型班級每班也有十多名學生，屆時數十舞者將輪番登台，炒熱現場氣氛。

表演風格橫跨充滿力量與節奏感的街舞、時下青少年喜愛的K-pop，以及講求默契與舞台張力的拉丁舞。拉丁舞部分將帶來恰恰、捷舞及鬥牛舞等，部分舞者還會呈現雙人舞和比賽套路，展現拉丁舞的熱情與活力。

K-pop演出則選用當代年輕人熟悉的熱門歌曲，包括韓國女團aespa的作品。Raymond表示，這些曲目符合目前年輕世代的流行趨勢，希望觀眾聽到熟悉旋律時，能更快融入表演氣氛。

Raymond指出，YG代表「Young Generation」，也就是年輕世代，因此舞蹈編排與選曲都力求貼近孩子及青少年喜好。開場的街舞競賽作品由他親自原創編舞，不同於K-pop翻跳，將以創意、技巧與團隊默契，呈現獨有的街舞風格。儘管新一季街舞團隊僅有約三周準備時間，他仍相信舞者能以最佳狀態完成演出。

除七支舞蹈，Raymond也將擔任主持人，並邀請台下民眾一起跳舞。他說，一場精采演出不只屬於舞者，也屬於觀眾，希望透過有趣的互動，讓大人小孩都能加入，在熱鬧舞步中共同歡度中秋。

精華 FAQ

  • 這場活動由世界日報洛杉磯社與天普市政府共同舉辦，將於9月19日和20日在天普市公園登場，主打中秋節慶與社區同歡氛圍。

  • YG Dance Studio預計派出40至50名舞者，演出7支舞蹈，包含Level 3街舞班、2個Level 2 K-pop班，以及拉丁舞和街舞競賽團隊等陣容。

  • 演出結合街舞、K-pop與拉丁舞，曲目選用年輕人熟悉的熱門歌曲，並由Raymond原創街舞開場，還會主持互動，邀請觀眾一起跳舞。

中秋 天普 洛杉磯

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