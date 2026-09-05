勞工節 LAX估迎190萬旅客

洛杉磯國際機場（LAX）從8月31日至9月9日的10天勞工節旅運期間，預計將有超過190萬旅客進出LAX航廈。（LAX提供）

勞工節長周末到來，洛杉磯 國際機場" rel="154527">洛杉磯國際機場 （LAX ）迎來今夏最後一波旅運高峰。從8月31日至9月9日的10天勞工節旅運期間，預計有超過190萬旅客進出LAX航廈，4日是最繁忙的一天，預計進出旅客約23.1萬人。

AAA將洛杉磯列入勞工節十大熱門國內旅遊目的地，洛杉磯世界機場首席營收暨體驗官Courtney Moore表示，LAX今年持續拓展全球航網，強化洛杉磯作為國際旅遊及文化門戶的地位。

今年LAX國際航網有新航線加入，埃及航空（EgyptAir）新增洛杉磯至開羅直飛航線，皇家摩洛哥航空（Royal Air Maroc）恢復洛杉磯至卡薩布蘭卡直飛服務。此外達美航空新增洛杉磯至香港直飛，Volaris也於6月開通洛杉磯至墨西哥普埃布拉的新航線。

明年LAX還將迎來更多國際航線，包括達美航空首度開通洛杉磯至馬尼拉直飛航線，及聯合航空每日直飛日本大阪，擴大洛杉磯與亞洲主要城市的航空連結。

LAX提醒旅客提前做好規畫，國內航班建議至少提前兩小時抵達，國際航班則建議提前三小時。停車務必提前預訂，假期繁忙日停車場可能滿位，提前預訂是確保車位的方式。也可使用公共交通，LAX/Metro Transit Center已提供地鐵連接，LAX提供免費接駁車往返各航廈。如搭乘計程車或叫車，使用Uber、Lyft等服務的旅客，可前往1號航廈東側LAX-it區，或搭乘免費接駁車。