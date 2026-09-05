華人護理協會 資助媽媽學醫護拿證照

霞飛天地護理學院的學生們在開學典禮上。（王君霞提供）

洛杉磯華人 護理協會近日啟動「幫助一個媽媽，改變一個家庭—大愛公益助學行動」，計畫資助100名華人媽媽學習「認證護理助理」（CNA）課程，幫助她們重返職場。

協會會長王君霞表示，此次公益行動尤其關注因照顧家庭而多年離開職場、年齡偏大或英語基礎較弱的華人女性。「你用青春托起了孩子，請給自己六周，重新托起自己的人生。」

課程採中英文輔助教學，理論與實操結合，學制約六周，每月1日、15日滾動開班，可免費重複學習直至通過考試；除平日班外，另設周末班及夜間班，方便在職或照顧家庭的學員。完成課程者可獲得考前輔導及就業推薦支持。經公益助學支持後，學員實際承擔課程費用為1800美元。

洛杉磯華人護理協會會長王君霞。（王君霞提供）

王君霞說：「我們希望點亮的不是100個名額，而是100盞燈，一盞燈照亮一個家庭，100盞燈將溫暖更多人。」

王君霞投身醫學護理教育35年，1991年起在河北石家莊創辦醫學院，現有在校生約5000人，並將護理教育及職業培訓拓展至紐約、洛杉磯，美國總部設於紐約華爾街。2017年，其父親因心梗猝逝，促使她更加堅定培養醫護及急救人才的決心。

課程教學地點為霞飛天地護理學院的羅蘭岡校區，地址18760 Colima Rd, Rowland Heights, CA 91748，報名諮詢電話626-606-6668。