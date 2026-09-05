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亞凱迪亞欲砍樹迎奧運 居民不滿

記者邵敏／亞凱迪亞報導
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亞凱迪亞聖塔安妮塔公園有諸多受保護樹木。圖為該公園此前舉行的跑馬比賽。（美聯社）
亞凱迪亞聖塔安妮塔公園有諸多受保護樹木。圖為該公園此前舉行的跑馬比賽。（美聯社）

為配合2028年洛杉磯奧運馬術賽事，亞凱迪亞聖塔安妮塔公園（Santa Anita Park）提出越野賽道計畫，申請移除34棵受保護橡樹。此舉引發居民反對，市府表示目前尚未做出最終決定。

聖塔安妮塔公園的賽道方案，計畫移除34棵橡樹，並影響另外45棵橡樹的根系區域，這些樹木受到保護（preservation order），目前的方案還包括種植34棵新樹。

亞凱迪亞聖塔安妮塔公園有諸多受保護樹木。圖為該公園此前舉行的跑馬比賽。（美聯社）
亞凱迪亞聖塔安妮塔公園有諸多受保護樹木。圖為該公園此前舉行的跑馬比賽。（美聯社）

在一次社區會議上，居民對可能失去這些樹木表示沮喪，並質疑該項目對環境的影響。多位居民將這些橡樹描述為不可替代。一位住在賽馬場附近的居民表示，每晚可聽到貓頭鷹、及其他鳥類叫聲，認為移除橡樹工程應考慮野生動物受到的影響。居民Dennis Cosso說：「我喜歡樹，這些樹有150年樹齡，它們很老了。」居民Jessica Richards表示不會退縮，「我們將採取一切方式，反對這項破壞性的計畫 。」

市議員傅達文接受本報專訪指出，據他所知，聖塔安妮塔公園已九次重新設計賽道，每次都試圖避開受影響樹木。此次計畫涉及的橡樹並非沿著圍欄排列、為鄰居提供遮蔭或隱私的樹木，而是在公園後方、不對外開放的區域，主要供維護、儲存及工程使用。

亞凱迪亞許多樹木都受保護。（亞市官網）
亞凱迪亞許多樹木都受保護。（亞市官網）

傅達文解釋，該區域共有400多棵樹，目前大部分已透過重新設計獲得保留。他指出，賽道設計受到國際馬術聯合會相關規範限制，公園需要在賽道安全及樹木保護之間取得平衡。此外，傅達文表示，市府並未參與賽道設計，待最終方案確定後才會進入許可審批程序。他透露，聖塔安妮塔公園已同意每移除一棵樹就補種一棵，目前提出一比一補植方案，市府日後仍可能要求增加補植數量。

對於橡樹爭議，市長鄭博仁表示，市議會正在聽取所有居民意見。他說，橡樹很珍貴，亞凱迪亞代表國家承辦奧運比賽項目也很重要，並強調，目前「還沒有任何方案已最終確定」，相信LA28會聽取社區意見並研究可行方案。

LA28及聖塔安妮塔公園代表認為，為確保參加賽道比賽的馬匹及騎手安全，移除部分樹木是必要的。馬術營運副總裁Ashlyn Moore解釋，最初方案可能影響更多樹木，現已修改賽道設計，在確保運動員安全的同時，降低對環境的影響。他還指出，奧運結束後，賽道將繼續保留，「這也是一個絕佳機會，可以吸引更多類型的馬術運動到來」。

LA28發言人在聲明中表示，「我們多方密切合作，確保社區擔憂得到重視。關於奧運馬術三項賽越野賽道的最佳方案，目前尚未做出決定」。

精華 FAQ

  • 因為要配合2028年洛杉磯奧運馬術賽事的越野賽道建設，公園提出移除34棵受保護橡樹的計畫，並稱此舉是為確保馬匹與騎手比賽安全。

  • 居民認為橡樹具有不可替代性，擔心砍樹會破壞環境、影響貓頭鷹等野生動物，也質疑工程將帶來長期生態損失，因此表示會持續抗議。

  • 市府表示尚未對最終方案做出決定，LA28也說仍在與各方密切協調，會聽取社區意見並研究可行方案，目前只是提出補植與調整設計的方向。

亞凱迪亞 奧運 洛杉磯 橡樹 鄭博仁

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