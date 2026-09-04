寵物雞留加州 哈利、梅根還會回來？這篇雙關貼文引猜測

哈利與梅根夫婦。（美聯社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 梅根在Instagram限動發雞隻雙關語，引發回英猜測。

梅根在Instagram限動發雞隻雙關語，引發回英猜測。 重點二： 哈利與梅根把加州愛雞留給莊園工作人員照料。

哈利與梅根把加州愛雞留給莊園工作人員照料。 重點三：夫妻保留蒙特西托與葡萄牙住處，仍有回美可能。

每日郵報報導，英國哈利王子(Prince Harry)與妻子梅根 (Meghan Markle)日前宣布搬回英國。就在外界盛傳兩人將Netflix紀錄片中出鏡的「愛雞」遺留在加州 之際，梅根日前無預警在Instagram分享關於寵物 雞雙關語的神秘貼文，引發諸多揣測。

這則限時動態(Story)寫道：「照顧雞的人，名符其實就是炸雞柳條(People who take care of chickens are literally chicken tenders)」。由於英文中tender有照顧的意思，chicken tenders可譯為照顧雞的人；但美式餐廳的「炸雞柳條」也叫chicken tender，故此文有雙關語含義。

據悉，一家人帶著愛犬Mia與Pula回到英國。而這群包括一隻名叫「絲羽」(Silkie)的雞，則將交由蒙特西托(Montecito)莊園工作人員照料。

這家人養的雞，曾出現在梅根的Netflix節目中，牠們住在哈利家庭院內名為「亞契的雞客棧」(Archie's Chick Inn)的雞舍內。據說，七歲的亞契王子非常喜歡這些雞，在梅根分享影片中，能看見他照顧雞的身影。

根據每日電訊報(The Telegraph)，哈利夫婦決定將雞留在美國，被視為他們未來可能回到加州的訊號。這家人已在美國生活六年，近期回英國，以趕上亞契與五歲的莉莉貝(Lilibet)公主開學。他們計畫在英國「長居」，且搬入一處非皇室住宅，不會履行皇室職責。至於納稅人是否會替他們的安保費用買單，及他們決定搬遷的確切原因，目前仍無明確答案。

自從哈利在2020年卸下皇室成員身分後，其保護級別發生變化，為了自己和家人在英國期間的安保問題，他與英國內政部展開漫長的法律訴訟。

亞契與莉莉貝9月初開學。與皇室成員不同，孩子們的開學和過生日將不會公開照片。哈利與梅根將保留他們在加州蒙特西托與葡萄牙住處，梅根將繼續在新住所營運她的「加州」品牌「As Ever」。

這家人養的雞，曾出現在梅根的Netflix節目中。圖為梅根餵雞。（取自Netflix）

梅根的Netflix節目展示諸多其在加州的家庭生活。美聯社