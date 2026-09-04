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寵物雞留加州 哈利、梅根還會回來？這篇雙關貼文引猜測

編譯陳盈霖／綜合報導
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哈利與梅根夫婦。（美聯社）
哈利與梅根夫婦。（美聯社）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：梅根在Instagram限動發雞隻雙關語，引發回英猜測。
  • 重點二：哈利與梅根把加州愛雞留給莊園工作人員照料。
  • 重點三：夫妻保留蒙特西托與葡萄牙住處，仍有回美可能。

每日郵報報導，英國哈利王子(Prince Harry)與妻子梅根(Meghan Markle)日前宣布搬回英國。就在外界盛傳兩人將Netflix紀錄片中出鏡的「愛雞」遺留在加州之際，梅根日前無預警在Instagram分享關於寵物雞雙關語的神秘貼文，引發諸多揣測。

這則限時動態(Story)寫道：「照顧雞的人，名符其實就是炸雞柳條(People who take care of chickens are literally chicken tenders)」。由於英文中tender有照顧的意思，chicken tenders可譯為照顧雞的人；但美式餐廳的「炸雞柳條」也叫chicken tender，故此文有雙關語含義。

據悉，一家人帶著愛犬Mia與Pula回到英國。而這群包括一隻名叫「絲羽」(Silkie)的雞，則將交由蒙特西托(Montecito)莊園工作人員照料。

這家人養的雞，曾出現在梅根的Netflix節目中，牠們住在哈利家庭院內名為「亞契的雞客棧」(Archie's Chick Inn)的雞舍內。據說，七歲的亞契王子非常喜歡這些雞，在梅根分享影片中，能看見他照顧雞的身影。

根據每日電訊報(The Telegraph)，哈利夫婦決定將雞留在美國，被視為他們未來可能回到加州的訊號。這家人已在美國生活六年，近期回英國，以趕上亞契與五歲的莉莉貝(Lilibet)公主開學。他們計畫在英國「長居」，且搬入一處非皇室住宅，不會履行皇室職責。至於納稅人是否會替他們的安保費用買單，及他們決定搬遷的確切原因，目前仍無明確答案。

自從哈利在2020年卸下皇室成員身分後，其保護級別發生變化，為了自己和家人在英國期間的安保問題，他與英國內政部展開漫長的法律訴訟。

亞契與莉莉貝9月初開學。與皇室成員不同，孩子們的開學和過生日將不會公開照片。哈利與梅根將保留他們在加州蒙特西托與葡萄牙住處，梅根將繼續在新住所營運她的「加州」品牌「As Ever」。

這家人養的雞，曾出現在梅根的Netflix節目中。圖為梅根餵雞。（取自Netfl...
這家人養的雞，曾出現在梅根的Netflix節目中。圖為梅根餵雞。（取自Netflix）

梅根的Netflix節目展示諸多其在加州的家庭生活。美聯社
梅根的Netflix節目展示諸多其在加州的家庭生活。美聯社

精華 FAQ

  • 她寫下「照顧雞的人，名符其實就是炸雞柳條」的雙關句，因為 chicken tenders 既可指照顧雞的人，也有炸雞柳條之意，讓人猜測她在暗示寵物雞的去向。

  • 報導指出，這群包括名為「絲羽」的雞，將留在加州蒙特西托莊園，由當地工作人員代為照顧；夫妻兩人則帶著兩隻愛犬回到英國，暫時不帶走雞隻。

  • 每日電訊報認為，將雞留在美國可能代表他們未來仍有回到加州的可能；雖然夫妻已赴英國長居並不履行皇室職責，但也保留蒙特西托與葡萄牙住處。

梅根 加州 寵物

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