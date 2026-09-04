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南加州卡洪隘口成「地震閘門」 專家：夜不能眠

編譯陳盈霖／綜合報導
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科學家最新估計，聖安德列斯斷層未來30年發生大地震機率達25.5%。（USGS）
科學家最新估計，聖安德列斯斷層未來30年發生大地震機率達25.5%。（USGS）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：卡洪隘口位於兩大斷層交會處，被視為可能放大地震破壞的閘門。
  • 重點二：最新評估顯示，加州多條主要斷層未來30年大震機率持續上升。
  • 重點三：若強震重創卡洪隘口，交通、供應鏈與電力通訊都可能嚴重中斷。

紐約郵報報導，未來數十年，加州發生重大地震災害的機率正在上升！南加州卡洪隘口(Cajon Pass)因接近斷層，令專家晚上都睡不著。該隘口被視稱為「地震閘門」。

貫穿加州南北的聖安德列斯斷層(San Andreas Fault)未來30年發生大震機率，也較2016年的預測上升3.6%，達25.5%。而灣區海沃--羅傑斯溪斷層系統(Hayward-Rodgers Creek Fault System)未來30年發生破裂的機率為34.3%，比上一次預測增加1.2%。

舊金山紀事報報導，根據聯邦科學家最新估算，未來30年內，舊金山灣區(Bay Area)發生芮氏規模6.7以上地震機率達74.1％。

美國地質調查局(U.S. Geological Survey)地震學家菲爾德(Ned Field)告訴舊金山紀事報，「目前看來，一切似乎已蓄勢待發，我們最好做好準備。」

專家於2016年與2026年預測的數據，都是依「加州統一地震破裂預測模型第三版」(Third Uniform California Earthquake Rupture Forecast，UCERF3)計算。這套加州地震模型主要用於估算不同規模地震可能發生的位置及機率。

科學家同樣高度關注聖安德列斯斷層南加州段，與聖哈辛托斷層系統(San Jacinto Fault Systems)板塊應力累積的情況。目前該區板塊應力已達1000年以來最高臨界點。

大洛杉磯曾於1994年發生芮氏規模6.7北嶺大地震(Northridge)，造成數十人死亡、數千人受傷，大量建築物倒塌、房屋受損，經濟損失高達數十億美元。若再發生一次大地震，其破壞程度可能同樣嚴重。

科學家並將位於聖安德列斯與聖哈辛托斷層系統交匯處的卡洪隘口(Cajon Pass)列為重點關注地區。根據「國家地理」(National Geographic)，科學家們稱該處為潛在的「地震閘門」(Earthquake Gate)，意即這個區域可能阻止大型斷層破裂在兩大斷層系統之間延伸，但也可能反過來讓斷裂的地層一路貫穿兩套斷層系統，進而引發更大規模地震。

曾協助美國地質調查局制定加州地震韌性相關計畫的哈德納特(Ken Hudnut)告訴國家地理，「多年來科學界一直在說，聖安德列斯斷層已累積大量能量，隨時可能破裂。卡洪隘口讓我夜不能眠。」

若當地發生強震，可能引發山崩，電塔倒塌，重要基礎設施管線恐被掩埋；估計還可能有約7萬5000立方呎的土石與碎屑堵塞穿越隘口的道路。官員表示，卡洪隘口一旦關閉，可能嚴重衝擊交通運輸、供應鏈、通訊及電力系統。

精華 FAQ

  • 因它位於聖安德列斯與聖哈辛托斷層系統交會處，可能阻擋或導引破裂延伸；一旦失控，地震能量恐跨越兩大斷層，擴大災害規模。

  • 聖安德列斯斷層未來30年發生大震機率達25.5%，海沃--羅傑斯溪斷層系統為34.3%，舊金山灣區發生規模6.7以上地震機率更高達74.1%。

  • 可能引發山崩、電塔倒塌與管線掩埋，並有約7萬5000立方呎土石堵塞道路，進一步衝擊交通運輸、供應鏈、通訊與電力系統。

地震 加州 舊金山

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