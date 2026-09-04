房產稅減免詐騙 洛縣橫行 官方：無1098-SR減稅表格

洛杉磯縣府提醒長者及屋主注意坊間近期盛行的「房產稅減免」騙局。圖為示意圖。（記者楊青╱攝影）

洛杉磯縣估值官辦公室及消費者與商業事務局等機構近日聯合發出警告，提醒長者及屋主防範近期流行的「房產稅減免」騙局；其聲稱屋主只要填寫國稅局 「1098-SR」表格，就可凍漲或降低房產稅，甚至可免除部分地方稅或學區債券稅。實則官方根本沒有「1098-SR」這個表格。

洛杉磯縣估值官潘傑夫（Jeff Prang）表示，這類假訊息近期通過社群平台、廣告和電話頻繁出現，對希望降低房屋稅負擔的長者及屋主尤其具有危險性。他指出，加州確實存在合法的房產稅減免及延後繳稅計畫，但屋主在提供個資或付費尋求協助前，應先向政府機構核實。對陌生來電、電子郵件、簡訊或網站，不要向其提供社安號、銀行帳戶資料或其他敏感個資。

他表示，加州房產稅主要由地方政府負責估值、計算及徵收；聯邦政府並不負責決定、設定上限或凍結加州地方政府的房產稅估值。房產稅騙局常使用「限時處理」、「立即申請」等製造緊迫感，或使用聽起來非常官方的措辭，讓屋主誤以為必須立即付款或提供資料。民眾如果接到付款通知、電話、電子郵件或其他訊息，應先向政府官方機構核實，切勿因對方催促而匆忙付款或提供銀行等財務資料。

縣府也提醒，雖然「1098-SR」是假的，但加州確實有多項合法的房產稅優惠措施，屋主可透過官方管道確認是否符合資格，包括13號法案（一般情況下，房屋課稅估值每年增幅限制在2%以內，但如果發生產權轉移、新建工程或其他依法需要重新估值的情況，則可能重新估值）、19號法案（符合資格的55歲以上屋主、嚴重身心障礙人士，以及野火或其他自然災害受害者，可將原住宅的稅基轉移至符合條件的新自住房屋）、自住房屋減免（符合條件的自住主要住宅，可享7000美元課稅估值減免）。

縣府同時提醒，洛縣 的房產稅系統涉及不同政府機構，屋主遇到問題應找對單位。估值官辦公室（Assessor）負責決定應課稅房產的估值、房產稅減免及豁免。審計官（Auditor-Controller）負責計算房產稅率及應繳稅額，處理因稅務更正而產生的退款。財政暨稅務徵收官（Treasurer and Tax Collector）負責寄發房產稅單及收取房產稅款。消費者與商業事務局（Department of Consumer and Business Affairs）負責處理消費詐騙 、身分盜竊等相關投訴。