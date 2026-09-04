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南加富裕區 驚見女隨地大便 居民：她天天拉

記者啟鉻／綜合報導
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有目擊者拍到影片顯示這名女子在Goshen Avenue與Barrington ...
有目擊者拍到影片顯示這名女子在Goshen Avenue與Barrington Avenue交界處的草地上當眾排便，附近路人目睹後大感震驚。(取自谷歌地圖）

加州郵報報導，洛杉磯西部富裕社區布蘭特伍德（Brentwood），近日因一女子長期在公共場所隨地排便，引發居民不滿與擔憂。有居民表示，該女疑已多年將社區街道當成「私人廁所」，幾乎每天早晨都會在附近排便。

居民Shawn Shayan認為，這種情況讓守規矩居民感到不公平，「有人在這大便沒關係，但如果我從車裡丟東西出去，就會被開罰單。」

有目擊者拍到影片顯示，該女子在Goshen Avenue與Barrington Avenue交界處的草地上當眾排便，附近路人目睹後大感震驚。影片中還可看到她事後擦拭。

居民Wendy Kush表示，她有一次帶著年幼女兒及狗散步時遇到該女子，對方不僅當街排便，還突然對她大喊「殺了你」，並朝她猛撲過來。Kush說，當時她一度無法帶著狗迅速離開，情況令人非常害怕。她事後將遭遇發到網上，才發現鄰居也有類似經歷，部分居民已向警方及地方民意代表反映。

Kush說，她曾跟鄰居提起這事，對方竟說：「喔，她每天早上都這樣。」。

另一居民則表示：「這真的很噁心，但老問題一再重演。」

Kush表示，由於同情該女子，她過去曾試圖幫助她尋求相關服務。經過一個援助團體花費約六個月時間尋找後，終於找到該女子，但她拒絕接受協助。

居民認為，事件反映當地更深層的精神健康與無家可歸者問題。Kush表示，社區有不少需要精神健康協助的無家可歸者，居民對他們抱持同情，但認為這些人需要適當的治療與照護。

居民Laurie Sideman表示，居民曾聯絡多個相關機構，但得到的回應是，雖然各單位願意提供協助，卻受到法律及權限限制，除非當事人真正做出暴力行為，否則難以強制介入。

面對居民反映，洛杉磯市長辦公室已通知洛杉磯縣當局，要求派遣心理健康外展團隊前往協助。洛杉磯市的心理健康服務部分仰賴洛杉磯縣政府提供。

精華 FAQ

  • 多名居民指稱，一名女子長期把社區街道當成私人廁所，幾乎每天早晨在公共場所排便，造成環境髒亂，也讓住戶感到不公平與困擾。

  • 目擊影片顯示，她在Goshen Avenue與Barrington Avenue交界處的草地上當眾排便，之後還在現場擦拭。路人看到後都相當震驚，認為情況十分離譜。

  • 居民已向警方與地方民意代表反映，也曾嘗試協助女子尋求服務，但對方拒絕。洛杉磯市長辦公室已通知縣政府，要求派心理健康外展團隊前往協助。

加州 南加 洛杉磯

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