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7旬亞裔婦綠卡面談被關逾2月 體重減輕逾10磅

記者子為／綜合報導
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71歲韓裔婦人Chang Yeon Jo在綠卡面談時，遭ICE拘捕，至今已被關押...
71歲韓裔婦人Chang Yeon Jo在綠卡面談時，遭ICE拘捕，至今已被關押逾兩個月。（截圖自GoFundMe）

原本與丈夫一同準備綠卡面談，71歲韓裔婦人趙昌妍（Chang Yeon Jo，音譯）卻遭移民暨海關執法局（ICE）拘捕，至今已被關押逾兩個月。支持者稱，她在拘留期間受傷住院，體重也減輕逾10磅；其保釋申請日前遭拒，據悉還收到最終遣返令。

韓裔網紅Ed Choi在TikTok發文，代表趙昌妍72歲的丈夫Jongs Soo Kim講述此事。他指出，二人去年結婚，先前住在南加嘉甸那（Gardena），從事乾洗店外包的衣物修改工作。趙昌妍今年6月參加永久居留權面談時，突然遭移民執法人員拘捕，目前被關押在聖伯納汀諾縣阿特蘭多（Adelanto）一處ICE拘留所。

Ed Choi表示，據了解，趙昌妍沒有刑事定罪紀錄，但被捕前曾因尚未支付的衣物修改費，與一女子發生糾紛。該女子後來向警方報案，稱趙昌妍曾試圖持武器襲擊她。Ed Choi認為，這起事件留下的被捕紀錄，可能導致移民當局在審查綠卡申請時將她拘留，但目前尚無官方證實兩者之間的關聯。

趙昌妍在拘留期間的遭遇也引發質疑。Ed Choi表示，她在被關押的第一晚因無法理解英文，未能立即依照管理人員指示行動，隨後被管理人員撲倒，並被送往拘留所外的醫院住院八天。

為趙昌妍募款的GoFundMe頁面顯示，她住院期間，除前往洗手間外，手腕及腳踝一直被鎖在病床上。募款發起人還稱，她受傷後一直需使用輪椅，身體承受劇烈疼痛；加上拘留期間難以獲得合適食物，體重已減輕逾10磅，健康狀況持續惡化。ICE尚未就相關說法作出回應。

Ed Choi指出，趙昌妍來美前曾在巴西生活多年，不會英語，但能流利使用韓語及葡萄牙語，也能聽懂部分西語。

根據Korea Daily報導，韓國駐洛杉磯總領事館領事Seung-yong Lee證實，趙昌妍被拘留後確實曾在外部醫院住院八天；但領事館掌握的情況是，她因環境突然改變及不適應食物，反覆出現低血壓和嘔吐症狀，因此入院接受治療，期間還接受內視鏡檢查。

精華 FAQ

  • 她原本是與丈夫前往辦理永久居留權，也就是綠卡面談，卻在今年6月的面談現場被移民暨海關執法局人員直接拘捕，隨後被送往拘留所關押。

  • 支持者與募款頁面指稱，她在拘留後曾住院8天，手腕和腳踝一度被固定在病床上，之後需靠輪椅活動，並因飲食與疼痛問題減重逾10磅。

  • 報導指出，她的保釋申請日前已被拒絕，並且據悉還收到最終遣返令；不過ICE尚未對相關指控與拘留細節正式回應。

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