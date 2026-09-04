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95名無證司機被捕 多持加州駕照

記者邵敏／綜合報導
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95名無合法身分卡車司機被捕，但全持有商業駕駛執照。（CBP網站）
95名無合法身分卡車司機被捕，但全持有商業駕駛執照。（CBP網站）

海關暨邊境保護局（CBP）宣布，95名卡車司機最近在亞利桑納州被捕，他們沒有合法身分，但值得關注的是，這95人全部持有由各州簽發的商業駕駛執照（CDL），其中76人的駕照來自加州，6人持紐約州核發的駕照。

據FOX電視台等媒體綜合報導，CBP指出，這次行動於8月10日至14日在亞利桑納州尤馬邊境地區（Yuma Sector）展開。多機構聯合執法行動中，當局共逮捕95名無合法移民身分的卡車司機，但他們全部持有商業駕駛執照。

此次行動並不僅針對卡車司機，CBP稱，行動還阻止兩起人口走私案，並逮捕四名走私者和17名偷渡者。此外，當局還繳獲一把槍、74磅冰毒和169磅大麻。為期一周的專案執法行動，在亞利桑納州共逮捕143人，來自18個國家。

CBP表示，儘管近幾個月非法越境人數大幅下降，但利用卡車等商用車輛從事人口販賣、毒品走私的犯罪活動仍然猖獗。

CBP通報多起受矚目的走私案，包括試圖將武器、毒品和人口走私進入美國。今年早些時候，CBP成功阻止一輛載有火箭筒的汽車越境，查獲一輛擠滿數十移民的半掛卡車，甚至在黑鷹直升機協助下，在多明尼加共和國（Dominican Republic）海岸附近扣押一艘走私船。

其中，卡車運輸一直是走私者將武器、毒品和人走私入境的主要途徑之一。

為防止此類犯罪，聯邦運輸部正在確定一項規則，以防止不合格的駕駛員獲得商業駕照。如果該規則得以實施，除綠卡與公民外，商業駕照的發放將僅限H-2A、H-2B和E-2非移民簽證持有者，這些簽證的審查要求更為嚴格。該規則還將禁止使用就業授權文件（EAD）證明可申請商業駕照的資格，理由是EAD的審批流程存在報告不規範和審查不嚴格問題。

精華 FAQ

  • CBP表示，8月10日至14日在亞利桑納州尤馬邊境地區的聯合執法行動中，共逮捕95名沒有合法移民身分的卡車司機，且這些人全部持有各州核發的商業駕駛執照。

  • 其中76人的商業駕照來自加州，6人持紐約州核發的駕照。CBP強調，這顯示即使當事人沒有合法身分，仍可能取得可駕駛商用車輛的證照。

  • 運輸部正研擬新規，除綠卡與公民外，商業駕照將僅限H-2A、H-2B與E-2簽證持有者申請，並禁止以EAD作為資格證明，以降低審查不嚴與報告不規範的風險。

加州 CBP 亞利桑納州

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