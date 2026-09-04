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聖瑪利諾校園改造：高中球場完工 2小學遊樂場更新

記者趙健╱聖瑪利諾市報導
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聖瑪利諾高中人工草皮球場已完成翻新，球場以標誌性的Titan藍為主色調。（聖瑪利...
聖瑪利諾高中人工草皮球場已完成翻新，球場以標誌性的Titan藍為主色調。（聖瑪利諾聯合學區）

聖瑪利諾聯合學區（SMUSD）利用暑假加快推進校園設施改善，多項Measure M公債計畫首批工程取得進展。根據學區最新資訊，聖瑪利諾高中新的人工草皮球場已完成，Carver及Valentine兩所小學的遊樂場正在更新，其中Carver新遊樂場預計9月中旬完工。

學區表示，今年暑假推進首批「Early Impact Projects」，希望在大型校園改造工程展開前，先完成學生和教職員能夠直接使用的設施。其中，聖瑪利諾高中人工草皮球場已完成翻新，新場地可供多項體育活動使用，包括女子腰旗美式足球（flag football）。

原本計畫同期進行的高中跑道工程則因材料延誤而調整時程。為避免施工影響秋季體育活動，學區決定將跑道工程延至寒假期間進行。

兩所小學也迎來新設施。Carver小學及Valentine小學正在興建新的遊樂場，除更新遊樂設備外，也將改善學生戶外活動空間。Carver工程預計9月中旬完成。Valentine小學另已設三間臨時教室及一處臨時洗手間設施，為後續大型校園工程做準備。

聖瑪利諾高中同樣設置五間臨時教室。學區指出，這些臨時設施是為未來施工期間提供替代教學空間，希望在校園進行大規模改造時，盡量降低對日常教學的影響。目前Carver小學、Valentine小學及聖瑪利諾高中的大型改造項目，已接近初步設計階段尾聲。

Huntington中學今年暑假也完成多項校園改善，包括拆除走廊儲物櫃、重新粉刷走廊，以及翻新校園blacktop活動場地。不過學區特別說明，這些工程並非由Measure M公債資金支付。

位於聖瑪利諾高中校園內的歷史建築Michael White Adobe即將展開維護工程。這項工程同樣不屬於Measure M計畫，也不使用學區預算，而是由Friends of the Michael White Adobe透過私人捐款、歷史維護補助及社區募款籌措經費。

Measure M是聖瑪利諾選民2024年通過的2億美元公債計畫，主要用於校園設施更新與改善。隨著首批工程陸續完成，學區接下來將繼續推進各校較大型改造項目。

精華 FAQ

  • 高中新的人工草皮球場已完成翻新，可供多項體育活動使用，包括女子腰旗美式足球。學區將跑道工程延後到寒假，避免影響秋季賽事與日常使用。

  • 兩校都在更新遊樂場與戶外活動空間，讓學生能使用更安全、更多元的設施。其中Carver新遊樂場預計9月中旬完工；Valentine則已先設臨時教室與洗手間。

  • Measure M是2024年通過的2億美元公債，用於校園設施更新。學區目前推進首批Early Impact Projects，並在大型改造前先完成可直接使用的設施，以降低施工影響。

聖瑪利諾 學區

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