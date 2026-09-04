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聖蓋博首辦西洋棋慈善賽 募款防治乳癌

記者王若然／聖蓋博報導
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吳程遠將2500美元支票頒發給聖蓋博警察協會。（記者王若然／攝影）
吳程遠將2500美元支票頒發給聖蓋博警察協會。（記者王若然／攝影）

聖蓋博市首屆西洋棋慈善大賽8月30日在該市歷史悠久的葡萄藤莊園（Grapevine Arbor）舉辦，有120位選手同場競技。本次活動除了為乳癌防治募款，提高民眾對乳癌防治與早期篩檢的認識，還將募得的一半資金捐贈給聖蓋博警察協會。

活動發起人、聖蓋博市議員吳程遠（John Wu）介紹，女兒也是西洋棋愛好者。他在陪女兒參賽的過程中發現，聖蓋博及周邊城市有很多西洋棋愛好者，但市府尚未有西洋棋比賽發起人。在此情況下，他與市府、聖蓋博市警擦協會、Rooklogic（聖谷地方西洋棋組織）與聖蓋博谷西洋棋俱樂部（SGVCC）共同推動下，成功舉辦首屆慈善西洋棋比賽。

本屆比賽不分年齡，根據Rooklogic組織的Nick Kwan介紹，120位參賽人士中，最小的6歲，最大的74歲。比賽根據選手積分劃分賽場，共五個等級賽場。在各等級賽場上，常可以看見蒼蒼老人與一臉稚氣的小朋友同桌對決，十分有意思。不過整體來說，當天參賽選手中，大多數為小學生或青少年。

Kwan的女兒官羽彤（Melody Kwan）2025年創辦Rooklogic西洋棋愛好者組織。不過她並不是西洋棋比賽的常客，她弟弟官沛霖（Wesley Kwan）是西洋棋高手。為支持弟弟下棋，她發起Rooklogic組織。

該比賽在籌備階段獲得多方廣告商和社區組織贊助、支持。首屆比賽選手也很快報名滿額。受限於葡萄藤莊園空間，只能容納120位選手參加表演。

在當天的開幕式上，吳程遠代表活動主辦方，將一半募款2500美元交給聖蓋博警察協會。他說，希望通過比賽，同時帶動周邊商機，吸引更多民眾來此消費，刺激聖蓋博市經濟發展。

比賽開始前，學生們蓄勢待發。（記者王若然／攝影）
比賽開始前，學生們蓄勢待發。（記者王若然／攝影）

聖蓋博舉辦首屆慈善西洋棋比賽。（記者王若然／攝影）
聖蓋博舉辦首屆慈善西洋棋比賽。（記者王若然／攝影）

官羽彤（Melody Kwan）2025年創辦Rooklogic西洋棋愛好者組織...
官羽彤（Melody Kwan）2025年創辦Rooklogic西洋棋愛好者組織，是本次比賽的主辦方之一。（記者王若然／攝影）

精華 FAQ

  • 這場比賽一方面為乳癌防治募款，提升民眾對早期篩檢的認識；另一方面也把一半募得資金捐給聖蓋博警察協會，兼具公益與社區支持意義。

  • 活動共吸引120位選手參賽，年齡最小6歲、最大74歲，並依積分分成5個等級賽場，形成長者與孩童同場對弈的有趣畫面。

  • 活動由市議員吳程遠發起，結合市府、警察協會與Rooklogic、SGVCC等團體共同推動；他也希望藉比賽帶動周邊消費，進一步刺激聖蓋博市經濟。

聖蓋博 乳癌 吳程遠

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