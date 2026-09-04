亞凱迪亞、天普市交界 可望添Sprouts新店

亞凱迪亞與天普市交界的原Big Lots店面擬由Sprouts進駐，目前已進入亞凱迪亞市府規畫程序，引發兩地居民期待。圖為Sprouts示意圖。（本報檔案照）

位於亞凱迪亞 與天普 市交界的Big Lots關門後，偌大店面究竟由誰接手，一段時間來引起兩地居民猜測，有人期待新超市，也有人希望其他類型商家。如今謎底揭曉，天普市議員Cynthia Sternquist近日表示，連鎖生鮮超市Sprouts Farmers Market計畫進駐原Big Lots店面，消息已獲亞凱迪亞市府確認，相關開發案目前正在市府規畫部門進行相關程序。

Cynthia Sternquist指出，先前流傳原Big Lots將變成Sprouts的消息已獲確認，相關計畫接下來還須辦理許可等。她希望新店能在未來六個月內營業，不過目前亞凱迪亞市府及Sprouts尚未公布正式開幕日期，實際時程仍要視審查、許可及後續工程進度而定。

Sprouts以蔬果、生鮮、天然及有機食品等商品為主要特色。由於原Big Lots鄰近亞凱迪亞與天普市，店面空出後的新用途一直受兩地居民關注。Sprouts進駐消息獲確認後，地方社群留言多持正面態度，不少人直呼「終於」，認為附近多一間生鮮超市，可增加日常採買選擇，也有人表示，以後購買Sprouts商品不必再跑到較遠的分店。

也有居民原先期待Trader Joe's等其他超市品牌進駐，但仍對Sprouts表示歡迎；另有人特別提到Sprouts的6美元三明治，期待新店開幕後可以就近購買。