「加州的加勒比海」 卡塔琳娜島躋身最寧靜島嶼全球前10

卡塔琳娜島為視為優美和寧靜的勝地，不單曾被選為「全美最佳島嶼」第12名，更在全球最寧靜的島嶼排名中，位列第十。（卡塔琳娜島所屬政府官網Facebook）

美國人日益追求寧靜，在位於西岸的南加州 小島卡塔琳娜（Catalina）被譽為「加州的加勒比海」，將能滿足欲逃離繁囂鬧市者的需要。這小島剛被推廣靜觀活動及退修地點的BookRetreats機構選為世上最寧靜的島嶼之一，位列全球第十位。

紐約郵報引述BookRetreats最近的報告顯示，56%的美國旅客希望到靜謐的荒野中尋求幸福的寧靜片刻，而全球Google 搜尋「靜謐目的地」的數量更年增高達12倍。

縱觀人類歷史，人們一直嚮往島嶼的寧靜而前赴獨處。為了幫助尋索這些世外桃源，BookRetreats評估了全球100個島嶼的靜謐程度並將之排名。評估是根據歐洲環保署（European Environment Agency）的標準，即一個真正令人放鬆的寧靜地方，必須有令人愉悅的聲音環境，當中不應有惱人的聲音，或這些不欲之聲至少不會主導環境。

BookRetreats同時整合衛星及地圖數據，根據六項構成靜謐之所的要素，對每個島嶼進行評分。六項要素為：豐富的自然景觀、道路稀少、空中交通稀少、空間不擁擠、夜空漆黑及擁有天然海岸風光。

BookRetreats把評估後的島嶼靜謐程度排名。結果顯示，南加州的小島卡塔琳娜排行全球最寧靜的島嶼第十位。

卡塔琳娜島被譽為「加州的加勒比海」，面積只有76平方英里，坐擁新月形的艾瓦隆灣（Avalon Bay），從長堤乘渡輪前往只需一小時。該島於今年7月，亦剛被知名旅遊雜誌「旅遊與休閒」（Travel + Leisure）選為「全美最佳島嶼」第12名。

卡塔琳娜島擁有陡峭的懸崖、色彩繽紛的別墅和溫和的氣候，有著令人感舒泰寫意的世外桃源氛圍，因此在20世紀30年代和40年代成為好萊塢明星們鍾愛的度假勝地。

根據上述靜謐度排名，卡塔琳娜島有3700名常住居民，他們大多居於沿岸，使得島嶼內陸的大部分地區保持原始的自然風光，寧靜祥和。

自1970年代以來，島上的自然保護區已保護了88%的面積，使其自然度指數高達90分（滿分100分）。雖然大部分受保護的內陸地區不對遊客開放，但欲窺其貌的遊客可以透過生態導覽，或沿著島上165英里的優美風景步道進行探索。島上車輛數量受限，更是渴望靜謐之人的佳音。

島上不僅自然景色迷人，還棲息著100頭野生美洲野牛，並有卡塔琳娜島狐狸和白頭鷹。從陸地到海洋，該島是全美最豐富的海洋生態系統之一，海豚、海豹、鯨魚和成群的加州飛魚都會經過此地。

BookRetreats排名結果居首者為紐西蘭史都華島（Stewart Island），榮膺全球最寧靜島嶼；第二和第三位分別為希臘的阿納菲島（Greek isle of Anafi）和巴西的利亞格蘭德島（Ilha Grande）。