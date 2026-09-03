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華裔海軍陸戰新兵 失蹤後死亡

記者王若然／綜合報導
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華裔新兵Yu Wei Huo失蹤後被發現死亡。（博福特縣警局）
華裔新兵Yu Wei Huo失蹤後被發現死亡。（博福特縣警局）

約一周前被報失蹤的南卡羅萊納州華裔海軍陸戰隊新兵霍宇威（Yu Wei Huo，音譯），近日被發現在當地水域死亡。

根據wtoc.com等當地媒體報導，博福特縣（Beaufort County）當局已確認，8月30日在該縣水域尋獲的兩具遺體中，其中一人即為霍宇威。

博福特縣警局表示，現年33歲、駐Parris Island的男子霍宇威，於8月30日中午12時15分左右在Broad River岸邊被發現身亡。法醫表示，死因仍待解剖結果確認，此案由海軍刑事調查局(Naval Criminal Investigative Service)負責調查。

霍宇威約一周前被通報失蹤。8月28日，博福特縣警局表示正在尋找該33歲男子，並指他隸屬美國海軍陸戰隊帕里斯島新兵訓練站（Marine Corps Recruit Depot Parris Island），同時證實外界對他的人身安全與健康狀況感到擔憂。警局在8月28日的貼文中表示，霍宇威最後一次被目擊，是在8月27日下午3時30分左右，地點位於Broad River大橋附近。

根據Stars and Stripes報導，霍宇威是三等醫療兵（Hospital Corpsman 3rd Class）。主要負責提供基礎醫療照護、急救、藥品管理等工作。

精華 FAQ

  • 博福特縣當局證實，8月30日在當地水域尋獲的兩具遺體中，有一人就是33歲的海軍陸戰隊新兵霍宇威，並在Broad River岸邊被發現身亡。

  • 警方表示，霍宇威最後一次被目擊是在8月27日下午3時30分左右，地點位於Broad River大橋附近。此後他被通報失蹤，警方也對其安全表達擔憂。

  • 博福特縣法醫表示，霍宇威的死因仍要等解剖結果確認；目前此案由海軍刑事調查局負責進一步調查，以釐清死亡經過與相關細節。

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