我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

用AI浪費水？奧特曼駁：ChatGPT查3.8萬次用水量 等於產1顆杏仁

川普「經濟D-Day」見效？伊朗高層認了：愈來愈難承受

面談遭ICE拘留 持綠卡癌末翁錯過治療

記者趙健／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
一名在美國持有綠卡長達31年的76歲亞裔男子，原本前往參加入籍面談，沒想到當場被...
一名在美國持有綠卡長達31年的76歲亞裔男子，原本前往參加入籍面談，沒想到當場被ICE拘留。他今年才被診斷罹患前列腺癌，遭拘留後已錯過瘤科治療。（美聯社）

一名在美國持綠卡長達31年的76歲亞裔男，原本前往參加入籍面談，希望在美生活30多年後正式成為美國公民，沒想到面談卻成為人生轉折點。他當場遭美國移民暨海關執法局（ICE）拘留，至今已超過兩個月。更令家人擔憂的是，他今年才被診斷罹患第四期攝護腺癌，遭拘留後已錯過多次腫瘤科治療。

衛報（The Guardian）、Newsweek等媒體報導，76歲的Loreto Javar來自菲律賓，1995年移居美國與已是美國公民的父親團聚，此後一直以永久居民身分生活。他過去從事飯店業，與妻子和女兒共同生活，在美國沒有犯罪記錄。

Javar多年來曾多次更新綠卡，最近一次是在去年12月。2025年11月，他進一步申請入籍美國。今年6月23日，他前往參加入籍面談，卻在面談期間遭聯邦移民官員拘留，此後一直被關押在ICE拘留設施。

這次拘留的關鍵，是一樁發生在半個世紀前的舊案。根據聯邦官員說法，Javar在1970年代於菲律賓曾涉一起造成一人死亡的衝突事件，並因此遭定罪。法庭文件顯示，Javar當年曾服刑約三年，之後獲釋。

ICE表示，問題不只是這項數十年前的犯罪紀錄，而是Javar在1995年申請赴美簽證時，沒有披露這項定罪紀錄。ICE發言人表示，如果當時如實披露，他原本可能沒有資格入境美國，因此如今也不具繼續留在美國的資格。

不過，Javar的女兒Daisy Javar表示，父親當年辦理赴美簽證時，曾取得菲律賓國家調查局警方證明。她也說，父親來美30多年來一直遵守法律、繳納稅款，沒有任何美國犯罪紀錄，而且綠卡多年來都能正常更新。

Daisy坦言，在父親遭ICE拘留前，家人甚至不知道他數十年前曾在菲律賓被定罪。

對這個家庭而言，目前最迫切的問題不是身分，而是Javar的健康。Javar今年1月被診斷罹患晚期攝護腺癌，需要服用兩種口服藥，同時還有高血壓等健康問題。家屬和移民倡議人士表示，在遭ICE拘留前，他一直定期接受癌症治療，但被拘留後治療被迫中斷，已錯過至少兩次腫瘤科門診。

精華 FAQ

  • Loreto Javar是在前往參加入籍面談時，被聯邦移民官員當場拘留，之後一直關押在ICE拘留設施，至今已超過2個月。

  • ICE指出，他在1970年代曾有致死衝突定罪，且1995年申請赴美簽證時未披露該紀錄，若當年如實申報，可能原本就無法入境美國。

  • 他今年1月被診斷出第4期攝護腺癌，原本需規律接受腫瘤科治療並服藥，但被拘留後治療中斷，已錯過至少2次門診。

綠卡 ICE 美國公民

上一則

平價早茶店關門 中餐廳為何紅極一時又難以為繼？

下一則

奇諾市融資推動土地開發 持續展開市政廳周邊整合重建

延伸閱讀

綠卡女返鄉照顧病危父母逾半年 回美後遭ICE拘留、遣返

綠卡女返鄉照顧病危父母逾半年 回美後遭ICE拘留、遣返
華男持工卡等庇護 遭ICE拘12天

華男持工卡等庇護 遭ICE拘12天

購票時ICE就鎖定？ 華婦帶兒出遊機場取行李被捕

購票時ICE就鎖定？ 華婦帶兒出遊機場取行李被捕
合法入境申請庇護 前錫安教會同工賓州遭ICE逮捕

合法入境申請庇護 前錫安教會同工賓州遭ICE逮捕
想靠政庇留美 台夫中妻家庭毀 妻遭ICE拘留 丈夫帶2孩子返台

想靠政庇留美 台夫中妻家庭毀 妻遭ICE拘留 丈夫帶2孩子返台
馬大講師機場遭ICE拘捕 保釋被拒

馬大講師機場遭ICE拘捕 保釋被拒

熱門新聞

李美萱為了更快適應新環境並降低長期適應壓力帶來的心理負擔，於是開始主動走出家門，在公共空間與其他台積太太交流。（李美萱提供）

跟台積電赴美享高薪生活 家屬為何卻「一點都不開心」

2026-08-31 20:31
一名鮑爾溫公園市前議員家中後院被FBI挖出6萬多美元現金，牽扯出重大貪腐案。（本報檔案照）

家後院挖出6萬元現金 遷出巨大貪腐案 涉及華人商家

2026-08-31 16:57
兩名中國籍男子，主導針對蘋果設備的大規模退貨騙局，造成蘋果公司至少1620萬元損失，分別被判入獄78個月及57個月。圖為蘋果店示意圖，非被騙店。路透社

2華男拿假貨進蘋果店 靠這招騙走1620萬 下場慘了

2026-09-01 15:39
在申請熱度方面，洛杉磯加大（UCLA）成為全美公立大學之冠。數據顯示，UCLA共收到14萬5086份申請，為所有公立大學中申請人數最多。(本報資料照／記者謝雨珊攝影)

2027最佳大學排名出爐 加州「這校」申請數冠絕全美

2026-09-01 22:14
這些超市的蔬果很新鮮。（陳女士提供）

蔬果每磅不到1元 華婦「棄」好市多去這裡買菜

2026-09-01 20:00
由於鑄造過程中出現正面雙重模具錯誤，由舊金山鑄幣廠鑄造的1969-S林肯紀念堂一美分硬幣如今價值不菲。（鮑爾斯畫廊）

注意 1美分硬幣圖案如有這情況 可能值60萬

2026-09-01 21:06

超人氣

更多 >
夫婦以郵輪為家3年「每日花費約66元」

夫婦以郵輪為家3年「每日花費約66元」
蔣得立赴美交換遭檢舉詐欺 美國務院回應 蔣萬安反應曝光

蔣得立赴美交換遭檢舉詐欺 美國務院回應 蔣萬安反應曝光
別再不好意思開口 心理學家揭成功人士都有一個共同習慣

別再不好意思開口 心理學家揭成功人士都有一個共同習慣
曾以為是第二個家 日本對外國人愈來愈嚴 長居者開始想說再見

曾以為是第二個家 日本對外國人愈來愈嚴 長居者開始想說再見
習近平下機緊握妻的手被作文章 央視剪掉畫面幫倒忙？

習近平下機緊握妻的手被作文章 央視剪掉畫面幫倒忙？