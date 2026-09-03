面談遭ICE拘留 持綠卡癌末翁錯過治療

一名在美國持有綠卡長達31年的76歲亞裔男子，原本前往參加入籍面談，沒想到當場被ICE拘留。他今年才被診斷罹患前列腺癌，遭拘留後已錯過瘤科治療。（美聯社）

一名在美國持綠卡 長達31年的76歲亞裔男，原本前往參加入籍面談，希望在美生活30多年後正式成為美國公民 ，沒想到面談卻成為人生轉折點。他當場遭美國移民暨海關執法局（ICE ）拘留，至今已超過兩個月。更令家人擔憂的是，他今年才被診斷罹患第四期攝護腺癌，遭拘留後已錯過多次腫瘤科治療。

衛報（The Guardian）、Newsweek等媒體報導，76歲的Loreto Javar來自菲律賓，1995年移居美國與已是美國公民的父親團聚，此後一直以永久居民身分生活。他過去從事飯店業，與妻子和女兒共同生活，在美國沒有犯罪記錄。

Javar多年來曾多次更新綠卡，最近一次是在去年12月。2025年11月，他進一步申請入籍美國。今年6月23日，他前往參加入籍面談，卻在面談期間遭聯邦移民官員拘留，此後一直被關押在ICE拘留設施。

這次拘留的關鍵，是一樁發生在半個世紀前的舊案。根據聯邦官員說法，Javar在1970年代於菲律賓曾涉一起造成一人死亡的衝突事件，並因此遭定罪。法庭文件顯示，Javar當年曾服刑約三年，之後獲釋。

ICE表示，問題不只是這項數十年前的犯罪紀錄，而是Javar在1995年申請赴美簽證時，沒有披露這項定罪紀錄。ICE發言人表示，如果當時如實披露，他原本可能沒有資格入境美國，因此如今也不具繼續留在美國的資格。

不過，Javar的女兒Daisy Javar表示，父親當年辦理赴美簽證時，曾取得菲律賓國家調查局警方證明。她也說，父親來美30多年來一直遵守法律、繳納稅款，沒有任何美國犯罪紀錄，而且綠卡多年來都能正常更新。

Daisy坦言，在父親遭ICE拘留前，家人甚至不知道他數十年前曾在菲律賓被定罪。

對這個家庭而言，目前最迫切的問題不是身分，而是Javar的健康。Javar今年1月被診斷罹患晚期攝護腺癌，需要服用兩種口服藥，同時還有高血壓等健康問題。家屬和移民倡議人士表示，在遭ICE拘留前，他一直定期接受癌症治療，但被拘留後治療被迫中斷，已錯過至少兩次腫瘤科門診。