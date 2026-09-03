華男假冒「微軟」 涉詐騙長者2萬元

涉嫌用電腦詐騙手法，從長者手中騙走2萬美元的華男李澤。（范杜拉縣檢察長辦公室）

洛杉磯 福斯新聞FOX 11報導，根據范杜拉縣檢察長納薩倫科（Erik Nasarenko），東灣弗利蒙（Fremont）35歲華裔男子李澤（Ze Li，譯音）涉嫌透過電腦詐騙 手法，從范杜拉縣一名長者手中騙走2萬美元，遭警方逮捕並起訴。

他被控一項重大竊盜罪、一項竊取年長者或受撫養成年人財物罪、一項重大竊盜未遂罪，及一項竊取年長者或受撫養成年人財務未遂罪，另有兩項共謀犯罪罪名。起訴內容還包括特別指控，稱受害者特別脆弱容易受騙，且犯罪手法顯示犯案者係有預謀、手段老練或專業。在8月31日出庭時，李澤對所有罪名表示不認罪。

該案發生於今年8月4日，受害長者的電腦螢幕突然跳出一則彈出式訊息，要求他致電「微軟 」（Microsoft）。根據調查人員，受害者撥打訊息中提供的電話號碼後，先被轉接給多名身分不明者，最後與一名自稱「邁爾斯」（Damian Myers）的人通話。對方聲稱，有人用受害者名義進行一筆2萬5000美元詐欺交易，用於在中國購買兒童色情內容。

受害者被要求提領2萬5000美元。在對方指示下，分別前往兩家金融機構提領2萬美元現金，另外再購買5000美元禮卡。隔日，受害者與嫌犯見面，將這些現金與禮卡交給對方。

之後，受害者開始起疑並報警。此時，李澤仍假冒邁爾斯名義，持續與受害者聯繫。8月27日，調查人員展開誘捕行動，讓嫌犯以為自己將再收到另外的2萬美元。雙方見面時，李澤當場被捕。

警方指出，李澤在這起案件中扮演「車手」角色，負責替范杜拉縣以外的詐騙集團成員收取現金，這些詐騙者透過電腦詐騙鎖定年長者。目前相關單位並未公布受害者身分與年齡。

警方呼籲認為自己可能遭到類似詐騙手法，或知道相關案件者聯繫范杜拉縣檢察長辦公室調查員韓森（Eric Hensen），電話805-662-1750。