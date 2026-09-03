我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

用AI浪費水？奧特曼駁：ChatGPT查3.8萬次用水量 等於產1顆杏仁

川普「經濟D-Day」見效？伊朗高層認了：愈來愈難承受

華人區倉庫遭突襲 違法品堆積如山 牽扯千萬元大案

記者邵敏／亞凱迪亞報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
亞凱迪亞一處商業倉庫，近日遭警方突襲，繳獲約2萬6000件仿冒品牌商品。（洛杉磯...
亞凱迪亞一處商業倉庫，近日遭警方突襲，繳獲約2萬6000件仿冒品牌商品。（洛杉磯縣警局）

洛杉磯縣華人區亞凱迪亞一處商業倉庫，近日遭警方突襲，繳獲約2萬6000件仿冒品牌商品，包括Nike、Adidas等知名運動服飾，當局估值零售總價值約1000萬美元。目前尚未有人被捕，案件仍在調查中。

據Patch、Canyon News等多家媒體綜合報導，洛縣警局社區合作局（Community Partnership Bureau）反仿冒及盜版執法小組（CAPE）8月初接獲信息，得知一批貨物在入境口岸被攔截、並接受檢查。該部門稱，這批貨物包含大量假冒Nike、Adidas以及其他知名品牌商品，其運送目的地就在亞凱迪亞一家商業倉庫，地址位於Goldring Road 11600號街區。

8月25日，CAPE工作人員與聯邦特工持搜查令進入該倉庫，當場查獲約2萬5898件仿冒商品。從警局提供的照片可以看到，倉庫貨架堆滿箱子，裡面裝著大量仿冒品，此外，Nike鞋子更是堆積如山。洛縣警局表示，這些商品主要涉及奢侈品牌服飾，若按照正品的零售價格計算，估計總價值約1000萬美元。這起倉庫案件目前仍由洛縣警局持續調查，截止發稿前，執法部門尚未逮捕任何人，也沒有公布倉庫業者姓名，未說明是否會對涉案人提出刑事指控。

據悉，CAPE小組主要負責調查整個洛縣仿冒及盜版商品的製造、銷售與分銷，並與地方警局、聯邦執法部門等合作，追查涉嫌販售仿冒品的商家。洛縣警局指出，過去一年，CAPE小組在洛縣不同地點執行約25次搜查令，累計查獲約20萬件仿冒商品，估計價值1500萬至2500萬美元。

警方同時提醒，仿冒品不只出現在服裝、鞋類及精品市場，近年甚至出現仿冒洗衣精、寵物食品及獸醫藥品等。由於一些物品可能涉及品質安全問題，消費者購買來源不明的商品時需提高警覺。任何了解假冒或盜版財產資訊的人都可以聯繫當地警局或執法機構，匿名舉報可撥打800-222-8477。

亞凱迪亞一處商業倉庫，近日遭警方突襲，繳獲約2萬6000件仿冒品牌商品。（洛杉磯...
亞凱迪亞一處商業倉庫，近日遭警方突襲，繳獲約2萬6000件仿冒品牌商品。（洛杉磯縣警局）

精華 FAQ

  • 警方表示，8月25日進入亞凱迪亞一處商業倉庫後，當場查獲約2萬5898件仿冒商品，數量相當龐大，現場貨架與箱子幾乎全被假貨塞滿。

  • 查獲物品主要包括Nike、Adidas等知名運動與服飾品牌的仿冒品。若以正品零售價格計算，洛縣警方估計總價值約1000萬美元。

  • 案件目前仍由洛縣警局持續調查，截稿前尚未逮捕任何人，也未公布倉庫業者姓名，是否提出刑事指控仍待後續釐清。

亞凱迪亞 洛縣 洛杉磯

上一則

「狗啃過照樣賣」 洛近萬件投訴揭街攤衛生亂象

下一則

搭上這班最長航程郵輪 大半年吃住一次搞定

延伸閱讀

亞市華男失踪一周 警方籲協尋

亞市華男失踪一周 警方籲協尋
50車封路、20多暴徒劫超市 員工被迫藏二樓反鎖自保

50車封路、20多暴徒劫超市 員工被迫藏二樓反鎖自保
警突襲南加華人區7按摩院 全涉黃

警突襲南加華人區7按摩院 全涉黃

舊金山零售竊盜大掃蕩 15人被捕、5人涉偷3.2萬元商品

舊金山零售竊盜大掃蕩 15人被捕、5人涉偷3.2萬元商品
紐約長島市查獲580磅古柯鹼 市警局十年來最大宗

紐約長島市查獲580磅古柯鹼 市警局十年來最大宗
盜刷爾灣居民信用卡3.8萬 亞裔嫌看不出是騙子

盜刷爾灣居民信用卡3.8萬 亞裔嫌看不出是騙子

熱門新聞

李美萱為了更快適應新環境並降低長期適應壓力帶來的心理負擔，於是開始主動走出家門，在公共空間與其他台積太太交流。（李美萱提供）

跟台積電赴美享高薪生活 家屬為何卻「一點都不開心」

2026-08-31 20:31
一名鮑爾溫公園市前議員家中後院被FBI挖出6萬多美元現金，牽扯出重大貪腐案。（本報檔案照）

家後院挖出6萬元現金 遷出巨大貪腐案 涉及華人商家

2026-08-31 16:57
兩名中國籍男子，主導針對蘋果設備的大規模退貨騙局，造成蘋果公司至少1620萬元損失，分別被判入獄78個月及57個月。圖為蘋果店示意圖，非被騙店。路透社

2華男拿假貨進蘋果店 靠這招騙走1620萬 下場慘了

2026-09-01 15:39
在申請熱度方面，洛杉磯加大（UCLA）成為全美公立大學之冠。數據顯示，UCLA共收到14萬5086份申請，為所有公立大學中申請人數最多。(本報資料照／記者謝雨珊攝影)

2027最佳大學排名出爐 加州「這校」申請數冠絕全美

2026-09-01 22:14
這些超市的蔬果很新鮮。（陳女士提供）

蔬果每磅不到1元 華婦「棄」好市多去這裡買菜

2026-09-01 20:00
由於鑄造過程中出現正面雙重模具錯誤，由舊金山鑄幣廠鑄造的1969-S林肯紀念堂一美分硬幣如今價值不菲。（鮑爾斯畫廊）

注意 1美分硬幣圖案如有這情況 可能值60萬

2026-09-01 21:06

超人氣

更多 >
夫婦以郵輪為家3年「每日花費約66元」

夫婦以郵輪為家3年「每日花費約66元」
蔣得立赴美交換遭檢舉詐欺 美國務院回應 蔣萬安反應曝光

蔣得立赴美交換遭檢舉詐欺 美國務院回應 蔣萬安反應曝光
別再不好意思開口 心理學家揭成功人士都有一個共同習慣

別再不好意思開口 心理學家揭成功人士都有一個共同習慣
曾以為是第二個家 日本對外國人愈來愈嚴 長居者開始想說再見

曾以為是第二個家 日本對外國人愈來愈嚴 長居者開始想說再見
習近平下機緊握妻的手被作文章 央視剪掉畫面幫倒忙？

習近平下機緊握妻的手被作文章 央視剪掉畫面幫倒忙？