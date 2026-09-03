華人區倉庫遭突襲 違法品堆積如山 牽扯千萬元大案

亞凱迪亞一處商業倉庫，近日遭警方突襲，繳獲約2萬6000件仿冒品牌商品。（洛杉磯縣警局）

洛杉磯 縣華人區亞凱迪亞 一處商業倉庫，近日遭警方突襲，繳獲約2萬6000件仿冒品牌商品，包括Nike、Adidas等知名運動服飾，當局估值零售總價值約1000萬美元。目前尚未有人被捕，案件仍在調查中。

據Patch、Canyon News等多家媒體綜合報導，洛縣 警局社區合作局（Community Partnership Bureau）反仿冒及盜版執法小組（CAPE）8月初接獲信息，得知一批貨物在入境口岸被攔截、並接受檢查。該部門稱，這批貨物包含大量假冒Nike、Adidas以及其他知名品牌商品，其運送目的地就在亞凱迪亞一家商業倉庫，地址位於Goldring Road 11600號街區。

8月25日，CAPE工作人員與聯邦特工持搜查令進入該倉庫，當場查獲約2萬5898件仿冒商品。從警局提供的照片可以看到，倉庫貨架堆滿箱子，裡面裝著大量仿冒品，此外，Nike鞋子更是堆積如山。洛縣警局表示，這些商品主要涉及奢侈品牌服飾，若按照正品的零售價格計算，估計總價值約1000萬美元。這起倉庫案件目前仍由洛縣警局持續調查，截止發稿前，執法部門尚未逮捕任何人，也沒有公布倉庫業者姓名，未說明是否會對涉案人提出刑事指控。

據悉，CAPE小組主要負責調查整個洛縣仿冒及盜版商品的製造、銷售與分銷，並與地方警局、聯邦執法部門等合作，追查涉嫌販售仿冒品的商家。洛縣警局指出，過去一年，CAPE小組在洛縣不同地點執行約25次搜查令，累計查獲約20萬件仿冒商品，估計價值1500萬至2500萬美元。

警方同時提醒，仿冒品不只出現在服裝、鞋類及精品市場，近年甚至出現仿冒洗衣精、寵物食品及獸醫藥品等。由於一些物品可能涉及品質安全問題，消費者購買來源不明的商品時需提高警覺。任何了解假冒或盜版財產資訊的人都可以聯繫當地警局或執法機構，匿名舉報可撥打800-222-8477。

亞凱迪亞一處商業倉庫，近日遭警方突襲，繳獲約2萬6000件仿冒品牌商品。（洛杉磯縣警局）