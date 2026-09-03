付裝修頭款 記住「10%、1000元」自保

加州承包商執照委員會外展協調員Kyra Hall在金融保護論壇上，向民眾說明裝修工程常見消費陷阱及防範方式。（記者張庭瑜／攝影）

裝修工程動輒數萬美元，若遇承包商收取大筆款項後棄工，屋主往往難以追回損失。加州 承包商執照委員會（CSLB）外展協調員Kyra Hall日前在洛杉磯 台美商會與美華銀行公會合辦的金融保護論壇上提醒，加州住宅裝修工程頭期款，不得超過合約總價10%或1000美元，以較低者為準；屋主簽約前應查驗承包商執照、保險 及申訴紀錄，避免成為裝修詐騙受害者。

Hall表示，頭期款上限是保護消費者的重要規定，目的在防止屋主一次支付大筆款項後，工程遲未開工或承包商半途棄工。後續款項應隨材料送達或工程進度分期支付，不應為尚未完成的部分預先付款；若工程停滯或品質未達預期，應先與承包商溝通，在問題解決前不要繼續付款。

成立於1929年的CSLB兼具核發承包商執照及消費者保護職能。在各類裝修工程中，Hall特別提醒準備興建附屬住宅單元（ADU）的屋主提高警覺。近年加州ADU工程增加，有人用於出租增加收入，也有人作為年長家人的住所，但因工程複雜、金額較高，成為部分不肖業者的目標。

Hall也提醒，簽約前務必確認付款方式、工期及工程範圍。曾有非英語為母語的消費者接受母語口頭推銷，最後簽署的卻是英文合約；南加州一女性甚至因此遭房屋設定留置權，經CSLB介入才獲處理。若業者以平板電腦要求當場簽名，消費者應要求取得電子檔或紙本合約，帶回家充分審閱後再決定。

Hall說，民眾可透過CSLB網站免費查驗承包商執照狀態，其過往的被申訴紀錄也會顯示。聘用前應要求對方出示承包商口袋執照及附照片的身分證，確認持照者為本人，避免有人借用他人執照承攬工程；同時查看責任險及勞工賠償保險證明。承包商只要僱用一名以上員工，就必須投保勞工賠償保險，若缺乏相關保障，工人在施工時受傷，屋主可能面臨賠償責任。

比價方面，她建議至少取得三份估價。曾有民眾表示習慣取得五份，她認為重點是蒐集足夠資訊並做好研究，直到對準備聘用的承包商有信心，再作出決定。消費者簽約後也有法定保障，簽約後有三天無條件解約期，65歲以上長者則有五天；自完工日起四年內，仍可提出申訴，不少消費者並不知道申訴期限如此長。