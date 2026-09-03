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嗨中秋／藍月亮帶來新表演 夏威夷風肚皮舞

記者張宏／洛杉磯報導
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藍月亮肚皮舞團（Blue Moon Bellydance）的精彩表演令人期待。（...
藍月亮肚皮舞團（Blue Moon Bellydance）的精彩表演令人期待。（藍月亮肚皮舞團提供）

由世界日報洛杉磯社與天普市政府共同舉辦的「2026嗨中秋嘉年華」，將於9月19日和20日在天普市公園熱鬧舉行。在眾多表演團體中，藍月亮肚皮舞團（Blue Moon Bellydance）的精采呈現令人期待。該舞蹈團體每年至少兩次參加本報活動，藉此吸引更多新血加入，今年團隊帶來全新的夏威夷風格肚皮舞，且表演服飾是大家親手製作的。

藍月亮肚皮舞團每次在本報活動表演都獲得熱烈反響。舞團創辦人和團長周翔（Michelle）鍾愛東方舞（肚皮舞）藝術，她習舞多年，曾赴世界各地向東方舞名師學習，獲得舞蹈藝術真傳，學成後在各大東方舞比賽中頻頻獲獎，有多年帶領舞團演出的臨場經驗。她說，參加世報活動對舞團幫助很大，不僅增加曝光機會，且很多新學生都是看世報資訊找到舞團加入其大家庭。目前依然是每周有兩個班授課，加上河濱內陸芳華舞團的成員，兩團發展壯大成30多人。

她表示，舞團今年5月舉辦藍月亮肚皮舞節，請來中國很有名的肚皮舞老師劉唱開了兩天大師班，同時今年首次舉辦自己的肚皮舞比賽，活動吸引來自洛杉磯各地及主流社會的優秀肚皮舞者參與，展現肚皮舞藝術多元文化融合的魅力。明年5月還會繼續第二屆，且10月還會計劃演出舞台劇。

為回饋世報多年支持，舞團每次不僅都把參與時間安排好，節目根據要求調整，且每年爭取帶來新節目。今年的會表演夏威夷風格肚皮舞，舞服都是大家花費一整天親手製作，同時還有融合風的肚皮舞，以采扇為道具。舞團已開始排練明年世報年節展的舞蹈。

藍月亮肚皮舞團今年5月舉辦藍月亮肚皮舞節和肚皮舞比賽。（藍月亮肚皮舞團提供）
藍月亮肚皮舞團今年5月舉辦藍月亮肚皮舞節和肚皮舞比賽。（藍月亮肚皮舞團提供）

藍月亮肚皮舞團今年5月舉辦藍月亮肚皮舞節和肚皮舞比賽。（藍月亮肚皮舞團提供）
藍月亮肚皮舞團今年5月舉辦藍月亮肚皮舞節和肚皮舞比賽。（藍月亮肚皮舞團提供）

藍月亮肚皮舞團的精彩表演令人期待。（藍月亮肚皮舞團提供）
藍月亮肚皮舞團的精彩表演令人期待。（藍月亮肚皮舞團提供）

精華 FAQ

  • 活動將於9月19日和20日在天普市公園登場，藍月亮肚皮舞團會呈現全新的夏威夷風格肚皮舞，並搭配團員親手製作的表演服飾，展現不同以往的舞台效果。

  • 團長周翔表示，參加世報活動能增加舞團曝光機會，也讓更多新學生透過世報資訊找到舞團加入。長期下來，團隊成員逐步擴大，發展成30多人規模。

  • 舞團今年5月舉辦肚皮舞節，邀請名師劉唱開設大師班，並首次辦理比賽。明年5月將辦第二屆，10月也計劃演出舞台劇，並已開始排練明年年節展舞碼。

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