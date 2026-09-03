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受夠遍地垃圾 男創非營利組織親自清理

記者張庭瑜/綜合報導
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「Clean L.A. With Me」成員在洛杉磯街頭清理遭棄置的垃圾。該非營...
「Clean L.A. With Me」成員在洛杉磯街頭清理遭棄置的垃圾。該非營利組織號召居民共同改善社區環境。（取自Clean L.A. With Me Instagram）

洛杉磯街頭、公園及巷弄垃圾堆積，使兩年前搬到當地的Juan Naula戴上手套、自備垃圾袋走上街頭，清理遭棄置的廢棄物，並成立非營利組織「Clean L.A. With Me」，吸引志工加入、民眾捐款。

ABC 7電視台報導，Juan Naula說，每天都接到大量清理請求，不少居民反映向洛杉磯市311系統通報數月仍未獲處理；洛市府則表示，非法傾倒案平均可在48至72小時內處理完畢，Naula自2025年3月以來提交的80件服務申請也全數結案。

來自厄瓜多的Naula曾在維吉尼亞州居住，過去很少在街頭看到如此大量垃圾，搬到洛杉磯後，對市區街道、公園及巷弄隨處可見的廢棄物感到意外。他起初自購垃圾袋、獨自上街撿拾，但清運費逐漸成為負擔。他說，每次將垃圾送往處理場約需115美元，原本每天清運，如今減為每周三至四天。隨著清理規模擴大，Naula成立「Clean L.A. With Me」，陸續有志工加入，也有民眾捐款分擔開支。該組織社群帳號已有逾8萬追蹤者，他每天透過電話及社群平台接到各地求助。但部分地點清理後不久，垃圾又再度堆滿。

日前他重返一處數月前曾清理過的行人隧道，發現再次出現大量廢棄物。該隧道原供行人安全穿越Soto Street，附近就是小學。他認為，學校周邊堆積垃圾不僅破壞環境，也可能衍生衛生問題。部分居民告訴他，曾透過311系統要求清理，等待數月仍未見人員到場，只好轉向他求助。一不願具名的居民感謝Naula協助，同時批評市府未能及時清除住家附近的垃圾。

洛市府未接受有關Naula清理工作及311服務效率的採訪。洛杉磯市衛生及環境局以聲明表示，工作人員日夜處理非法傾倒通報，一般案件平均可在48至72小時內完成，並定期主動清理已知的垃圾棄置熱點；市府另指出，MyLA311系統2025年3月重新推出以來，Naula共提交80件服務申請，全數處理結案。

精華 FAQ

  • 他搬到洛杉磯後，看到街道、公園與巷弄到處是廢棄物，感到十分震驚，於是戴上手套、帶著垃圾袋親自上街清理，想改善居住環境。

  • 他成立的組織是「Clean L.A. With Me」，一邊協助清理垃圾，一邊透過社群吸引志工加入，也接受民眾捐款，分擔每次清運到處理場的費用。

  • 市府表示非法傾倒案件平均可在48至72小時內處理，並稱自MyLA311系統2025年3月重新推出後，Naula提交的80件服務申請都已結案。

洛杉磯 維吉尼亞州

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