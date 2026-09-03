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熱帶風暴瑪麗北上 勞工節周末恐迎強風雨

記者張庭瑜╱綜合報導
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國家氣象局（NWS）1日表示，勞工節長周末期間，南加州海灘出現大浪及強烈離岸流的...
國家氣象局（NWS）1日表示，勞工節長周末期間，南加州海灘出現大浪及強烈離岸流的機率偏高。（取自NWSLA）

太平洋熱帶風暴「瑪麗」（Marie）持續向北移動，氣象預報顯示，該系統本周稍晚可能增強為颶風。ABC 7電視台報導，多數預測路徑顯示瑪麗將遠離南加州海岸；不過，若其路徑較為靠近，勞工節周末可能為南加帶來降雨、強陣風及大浪。即使遠離海岸，瑪麗引發的大型湧浪仍可能推升沿岸浪高，並加劇離岸流風險。

國家氣象局（NWS）1日表示，勞工節長周末期間，南加州海灘出現大浪及強烈離岸流的機率偏高；朝南海岸發生具影響性的沿海淹水機率則為中等。假日期間出現小雨、影響戶外活動的機率同樣為中等；至於中到大雨、淹水及雷暴，目前判斷發生機率較低。ABC 7報導，聖嬰現象（El Niño）帶來的溫暖海水，使太平洋近期接連生成多個熱帶系統，瑪麗是本周受到關注的熱帶風暴。

至於瑪麗最終將移往何處，目前各路徑預報仍存在不確定性。俗稱「義大利麵模式」（spaghetti models）的各家路徑預測分布較廣；少數預測路徑較接近南加州，但多數顯示風暴將遠離海岸。「義大利麵模式」是將不同預測模式推估的風暴路徑繪製在同一張圖上，因線條交錯、形似一盤義大利麵而得名。一般而言，路徑愈集中，通常表示各模式對未來走向的看法較一致；路徑分布愈分散，則意味預報不確定性較高。

精華 FAQ

  • 瑪麗正持續向北移動，氣象預報指出它在本周稍晚可能增強為颶風，顯示其強度仍有上升空間，後續需持續觀察。

  • 若瑪麗路徑較靠近，南加州可能出現降雨、強陣風與大浪；即使遠離海岸，外圍湧浪也可能使沿岸浪高上升並加劇離岸流風險。

  • 各家預測路徑分布較廣，少數模式較接近南加州，多數則顯示遠離海岸，代表預報分歧仍大，風暴最終走向尚未明朗。

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