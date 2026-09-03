「狗啃過照樣賣」 洛近萬件投訴揭街攤衛生亂象

據估計，目前全洛杉磯約有高達5萬名攤販營業，但截至2024年9月，全市僅核發了687張有效的營業許可。其中，針對食品攤販的許可更僅有寥寥53張。示意圖。（Pexels/ Lisa Fotios）

紐約郵報報導，洛杉磯 縣自2023年至2026年初，共接獲高達9746件針對街頭食品攤販的公共衛生投訴，彙整成厚達662頁的驚人檔案。

紐約郵報透過公共紀錄請求取得了這些令人作嘔的細節。然而，洛杉磯市長貝斯（Karen Bass）上周下令洛杉磯市警局停止對違規街頭攤販開罰刑事罰單 。此舉等同放任無照餐車在全市橫行無阻，恐將導致衛生狀況進一步惡化。

根據該報揭露的洛杉磯縣公共衛生局（Department of Public Health）投訴資料，令人不安的是，當局對於這些令人作嘔的通報，似乎並未採取任何實質的查處行動。

舉例來說，有民眾投訴Hawthorne Boulevard附近的一個塔可攤位，指出員工根本無處洗手，也未更換手套。投訴內容寫道：「甚至有狗在啃食袋子裡的肉，但攤商仍繼續將那袋肉賣給客人。」然而，該案的處理狀態僅被標註為「已結案」。

另一名民眾通報指出，在洛杉磯國際機場附近，有未加蓋的莎莎醬與調味料就擺在垃圾桶旁，周圍還有老鼠四處亂竄。該起投訴最終被註記為「已取消」。

洛杉磯縣公共衛生局拒絕具體說明這些處理狀態的涵義，也不願證實是否針對投訴採取了任何執法行動。該局僅回應表示，已「將執法重心從取締街頭無照人行道攤商，轉向鎖定幕後操控大量街頭攤販的大型組織，以期從源頭進行控管。」

洛杉磯商業聯合會執行長沃爾德曼（Stuart Waldman）直言，這一長串針對街頭攤販的投訴「比我想像的還要糟」。

他向加州郵報表示：「這實在很荒謬。實體餐廳可能只因為員工不洗手、奶油放在室溫下過夜，或是冰箱溫度比標準高出兩度，就會面臨勒令停業的命運。反觀街頭攤販，不僅沒有洗手間、員工不洗手、沒有冷藏設備，各種誇張行徑應有盡有。」

在洛杉磯市，人行道攤販必須取得市府核發的營業許可，若販售食品，更須取得洛杉磯縣的公共衛生許可。縣政府負責監督食品安全，市政府則負責取締違規設攤地點及營業方式等其他規定。

據估計，目前全洛杉磯約有高達5萬名攤販營業，但截至2024年9月，全市僅核發了687張有效的營業許可。其中，針對食品攤販的許可更僅有寥寥53張。

然而，市長貝斯強調其團隊「堅定支持街頭攤販」，同時指示洛杉磯市警局停止對攤販開立刑事罰單，即便這些攤販未持有許可，或違規設攤於實體店面前。

市府當局目前更著手撤銷過去被貝斯認為是「不當開立」的刑事罰單。針對公共衛生投訴的問題，市長辦公室則未作出回應。