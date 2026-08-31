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美加貿易摩擦 南加葡萄酒生意穩定

記者啟鉻／綜合報導
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南加內陸河濱縣坦密庫拉（Temecula）部分酒莊業者表示，目前生意未受美國與加...
南加內陸河濱縣坦密庫拉（Temecula）部分酒莊業者表示，目前生意未受美國與加拿大貿易緊張局勢影響。圖為當地的品酒活動。（坦密庫拉谷葡萄酒種植者協會臉書）

據NBC電視新聞報導，美國與加拿大兩國貿易緊張局勢升高，外界預期加州葡萄酒業可能受衝擊，但南加內陸河濱縣坦密庫拉（Temecula）部分酒莊業者表示，目前生意未受明顯影響，一切照常。

在坦密庫拉Leoness Cellars酒莊，品酒室內充滿笑聲，來自加州各地的遊客悠閒享受品酒時光。遊客Nicholas Kinast表示，他們是來參加一家酒莊舉辦的婚禮，既然來到這，就想何不順便參觀一家大家都常聽到的酒莊，因此就來了。

隨著葡萄採收季開始，美國與加拿大之間的貿易爭端也持續升溫。專家擔心，如果雙方提高關稅，可能進一步影響葡萄酒產業。

酒莊Leoness Cellars共同創辦人Mike Rennie表示：生意很好。人們都喜歡離開家裡，到這裡度過一天或一個周末。Leoness Cellars是坦密庫拉谷地區45家酒莊之一。當地以小型精品酒莊聞名，葡萄園面積約3000英畝，種植多種葡萄、釀造不同種類的葡萄酒。Mike Rennie指出，目前不斷升高的關稅，似乎還沒對當地酒莊造成明顯影響。他說，距離該酒莊一個半小時車程內，大約有2300萬人口。他們在南加州擁有一群忠實的顧客。

坦密庫拉谷葡萄酒種植者協會向NBC4表示，當地酒莊受到貿易政策的影響相對有限，主要原因是大多數酒莊都是直接向消費者銷售葡萄酒。協會表示，他們的經營模式比較特殊，絕大部分葡萄酒都在當地售出，包括品酒室的遊客、葡萄酒俱樂部會員以及當地消費者。

報導指出，加拿大占美國葡萄酒出口量超過三分之一。受貿易爭端影響，加拿大消費者抵制美國葡萄酒，已造成美國葡萄酒業超過3.5億美元的營收損失。部分坦密庫拉酒莊業者表示，通貨膨脹確實對旅遊業造成影響，但目前對當地酒莊的衝擊不大，就連來自加拿大的遊客，也沒有明顯減少。

對許多遊客來說，真正吸引他們再次造訪的，還是酒杯裡的葡萄酒品質。有遊客說，一直聽說他們的Cabernet Sauvignon很好喝。他喝過的每一款，以及Malbec，都非常棒。

酒莊業者表示，目前葡萄採收季正如火如荼進行。隨著夏季氣溫開始下降，天氣轉涼，預計未來酒莊生意還會進一步升溫。

南加內陸河濱縣坦密庫拉（Temecula）部分酒莊業者表示，目前生意未受美國與加...
南加內陸河濱縣坦密庫拉（Temecula）部分酒莊業者表示，目前生意未受美國與加拿大貿易緊張局勢影響。圖為當地的葡萄園。（坦密庫拉谷葡萄酒種植者協會臉書）

精華 FAQ

  • 當地部分酒莊表示，目前生意沒有明顯下滑，品酒室與假日來客都維持熱絡，整體營運大致照常。業者認為，現階段關稅壓力尚未直接反映在銷售上。

  • 因為多數酒莊採直接向消費者銷售的模式，主要依靠品酒室遊客、酒莊會員和當地顧客，葡萄酒多在本地售出，因此對國際貿易變動的敏感度相對較低。

  • 報導指出，加拿大占美國葡萄酒出口超過 1/3，受貿易爭端影響，加拿大消費者抵制美國葡萄酒，已使美國葡萄酒業損失超過 3.5 億美元營收。

南加 葡萄酒 加州

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