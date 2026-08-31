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遊民服務機構進駐豪華大樓 挨批

編譯陳盈霖／綜合報導
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安怡大樓內部陳設豪華。（安怡中心Aon Center）
安怡大樓內部陳設豪華。（安怡中心Aon Center）

紐約郵報報導，根據加州郵報調查，負責處理洛杉磯日益嚴重遊民危機的洛杉磯無家可歸服務管理局（Homeless Services Authority，LAHSA），總部竟位於市中心一棟豪華大樓內；大樓租戶不僅可叫上「賓士車王」邁巴赫（Maybach）豪車接送，還能搭乘直升機前往洛杉磯國際機場。

這個豪華辦公空間位於洛市中心威爾希爾大道707號（707 Wilshire Blvd.）的怡安大樓（AON Tower）十樓。這棟高級商辦大樓高62層，擁有130萬平方呎辦公空間，宣稱在此工作的上班族可享受「超乎一般標準的款待體驗。」

在這裡上班的公務員，還能到樓下的「707 Fitness Vault」健身房運動。該健身中心由昔日銀行金庫改建而成，裡面有紅外線桑拿、冷水池、攀岩牆，還有免費的健身團課。

大樓替租客提供邁巴赫與凱迪拉克Escalades豪車接送服務，配有專職司機；還可上頂樓，用「優惠價」搭乘直升機，五分鐘即可抵達機場。停車場則提供代客停車、洗車服務與電動車充電站。

大樓內其他租戶告訴加州郵報，認為一個由納稅人出錢、負責處理遊民問題的非營利機構，竟可進駐如此豪華的辦公大樓，感覺相當「奇怪」。

該管理局是由洛縣、市共同組成的機構，負責因應洛杉磯地區遊民危機，包括管理收容所及住房計畫等。該機構2026至2027年度預算已遭砍40%，從8億2900萬美元減至4億9600萬美元。其中約73%來自洛市，其餘來自洛縣、加州及聯邦政府納稅人資金。

為查明納稅人究竟替該機構辦公空間支付多少費用，加州郵報7月27日被迫依「公共記錄法」（Public Records Act）提出申請。然至20日法定回覆期屆滿時，該機構聲稱「仍在尋找並審查相關紀錄」，要求延長14天回覆。所要求的資料包括租約與營運支出，如停車費、辦公室裝修、家具費用，及承租空間總面積等。

與此同時，在豪華辦公空間曝光之際，該機構也正因如何管理公共資金面臨猛烈批評。

今年6月，聯邦住房與都市發展部（HUD）暫停管理局聯邦補助；且正調查該局涉嫌不實陳述、財務管理失當，及缺乏充分利益衝突防範機制等問題。過去五年間，近10億美元的聯邦資金，流入洛杉磯「持續照護體系」（Continuum of Care）中。

對此管理局反駁稱，許多問題已改善或正在改善，並警告若聯邦資金受影響，恐使數千名洛杉磯居民住房援助陷入危機。

地方政府也面臨相關壓力。洛縣已著手成立自己的遊民事務相關部門，大幅縮減管理局扮演的角色；洛市長貝斯也承認對該機構存在「嚴重疑慮」，此前曾要求市府研究逐步與其解除合作關係的可能性。

根據7月官方統計，大洛杉磯共有7萬3040名遊民，其中4萬5194人位於洛市。

負責處理洛杉磯日益嚴重遊民危機的洛杉磯無家可歸服務管理局，位於洛市中心豪華辦公大...
負責處理洛杉磯日益嚴重遊民危機的洛杉磯無家可歸服務管理局，位於洛市中心豪華辦公大樓內。（谷歌地圖）

精華 FAQ

  • 其總部位於洛杉磯市中心威爾希爾大道707號的怡安大樓10樓，屬高級商辦空間。外界質疑，一個由納稅人資助、負責遊民危機的機構，卻進駐如此奢華的辦公環境。

  • 大樓提供邁巴赫與凱迪拉克Escalades接送、直升機前往機場、代客停車、洗車與充電站，還有由舊金庫改建的健身房，內含桑拿、冷水池、攀岩牆與團課。

  • LAHSA 2026至2027年度預算遭砍40%，聯邦住房與都市發展部也暫停其補助並調查不實陳述、財務失當與利益衝突問題，洛縣與洛市則考慮縮減或解除合作。

遊民 洛杉磯 加州

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