我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

音樂節被「摸胸」性騷擾？歌手陳粒：大家都喝了些酒

彭博：川普對伊朗發動經濟戰 考驗習近平普亭「安全俱樂部」

亞市華男失踪一周 警方籲協尋

記者張宏／亞凱迪亞報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
亞凱迪亞警方日前呼籲民眾協助尋找一名42歲失聯的高風險華人陳理（Li Chen，...
亞凱迪亞警方日前呼籲民眾協助尋找一名42歲失聯的高風險華人陳理（Li Chen，譯音）。（亞市警方提供）

亞凱迪亞市華人男子失聯一周，朋友擔心其發生意外。亞市警局日前呼籲民眾協助尋找一名42歲失聯有潛在安全風險的華人陳理（Li Chen），他最後一次被看到是21日，迄今其朋友都無法聯繫到他，其行蹤成謎，甚至生死未卜。

亞凱迪亞市警局21日發布尋人啟事，啟事顯示，陳理是華人男性，身高約5呎9吋（約175公分），體重約138磅，留有短灰髮、黑色眼睛。他最後一次被人看見是在8月21日，當時他身穿一件長款黑色外套，內搭長袖黑色Polo衫，腳穿黑色跑鞋。陳理可能駕駛一輛白色2024年款Honda CR-V，車牌號碼為「9MED225」。

警方尋求民眾協助，希望透過相關線索確認陳理下落。警方呼籲，任何知道陳理目前所在位置，或掌握其相關行蹤資訊的人，請立即撥打911與警方聯絡。若曾在21日之後見過陳理本人或上述車輛，也可向警方提供資訊，以協助確認其下落。

亞市警局發言人Kollin Cieadlo 29日回覆本報表示，警局正與洛縣警局La Crescenta分局的同事合作，繼續進行調查。現階段，暫不就此案及正在進行的調查發表任何其他聲明。

陳理的朋友特別聯繫本報尋找他，這個朋友表示，陳理已失聯一周，失蹤前他們還相約打球，兩人最後一次聯繫是20日凌晨。陳理平時收到信息都會很快回覆，這樣長時間沒有音訊很反常，他也用微信給其打電話也無人接聽，後來看到警方尋人啟事才知道他失蹤。周圍幾個朋友也表示聯繫不上他，陳理是福建人，以前是中國企業高管，現在一家人都住在亞凱迪亞，平時從事香水生意。

精華 FAQ

  • 警方指出，陳理為42歲華人男性，身高約5呎9吋、體重約138磅，留短灰髮、黑色眼睛，最後出現時身穿長款黑色外套、黑色長袖Polo衫與黑色跑鞋。

  • 他最後一次被目擊是在8月21日，警方表示他可能駕駛一輛白色2024年款Honda CR-V，車牌號碼為9MED225，盼民眾留意相關線索。

  • 亞市警局正與洛縣警局La Crescenta分局合作調查，任何知道陳理位置或曾見過他與該車輛的人，都應立即撥打911向警方通報。

華人

上一則

時代雜誌首評全美大學 史丹福奪冠 加州這3校也入前十

下一則

新宇舞蹈音樂學院 嗨中秋嘉年華獻藝

延伸閱讀

法拉盛3名華女接連失蹤 警方協尋

法拉盛3名華女接連失蹤 警方協尋
嫌犯曾自稱男友報警 25歲中籍女赴韓領畢業證書遇害

嫌犯曾自稱男友報警 25歲中籍女赴韓領畢業證書遇害
詐康州八旬嫗2.8萬元 2華男犯案

詐康州八旬嫗2.8萬元 2華男犯案
布碌崙日落公園傳搶劫傷人案 警方追緝2嫌

布碌崙日落公園傳搶劫傷人案 警方追緝2嫌
廣東20歲男大生登山失聯92天 穿雨衣坐路邊成最後畫面

廣東20歲男大生登山失聯92天 穿雨衣坐路邊成最後畫面
日落公園入室盜信用卡案 嫌犯疑似亞裔

日落公園入室盜信用卡案 嫌犯疑似亞裔

熱門新聞

華人赴美生子，為給子女多條出路。此為示意圖，家長陪孩子赴美讀書。（記者邵敏／攝影）

華女美簽被拒8次只因做過這事 第9次通過後她更害怕

2026-08-26 20:28
理財專家整理出六種新興的靈活賺錢方式，有些在家就能進行、門檻也低。（示意圖取自Unsplash/Marc Najera ）

退休後想增加收入 不一定要打工 這6種賺錢方法更靈活

2026-08-24 19:23
隨著使用電動車人口愈來愈多，不少電車快充站費用也愈來愈高。（美聯社）

電動車真省錢？她在好市多充電 看到帳單嚇壞

2026-08-25 21:31
華女在機場領取行李期間，被ICE執法人員拘捕。圖為示意圖。（記者邵敏／攝影）

華女帶娃旅行 機場取行李遭ICE逮捕 買機票就被鎖定？

2026-08-26 16:52
熊貓快餐（Panda Express）聞名全美，但這些菜色究竟算不算「正宗」中國菜？（美聯社）

被批評不是正宗中餐？熊貓快餐創辦人夫婦回應了

2026-08-27 20:12
中國退休成本低，長者喜歡旅行，圖為一長者登長城望遠。（記者邵敏／攝影）

美國人海外躺平養老 中國等亞洲國家最便宜 僅需這數

2026-08-24 14:20

超人氣

更多 >
對台動武添變數？華郵：習近平1舉動 短期內限制大規模衝突能力

對台動武添變數？華郵：習近平1舉動 短期內限制大規模衝突能力
新研究：乾洗店附近居民 罹帕金森氏症機率較高

新研究：乾洗店附近居民 罹帕金森氏症機率較高
直擊／宋楚瑜哭了 難忘26年情誼 揭開陳盈潔真面目「不曾討報酬」

直擊／宋楚瑜哭了 難忘26年情誼 揭開陳盈潔真面目「不曾討報酬」
拋女球友緋聞 郭台銘和曾馨瑩訪美 與庫克同框

拋女球友緋聞 郭台銘和曾馨瑩訪美 與庫克同框
范曉萱唱一半…大S顯靈？舞台燈光有異 她脫口：阿彌托佛

范曉萱唱一半…大S顯靈？舞台燈光有異 她脫口：阿彌托佛