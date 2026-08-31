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6000年藝術同聚一層 LACMA新館打破傳統逛法

記者趙健／洛杉磯報導
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作品的陳列不再單純按照國家和年代「各自歸隊」。（記者趙健／攝影）
作品的陳列不再單純按照國家和年代「各自歸隊」。（記者趙健／攝影）

走進洛杉磯縣立藝術博物館（LACMA）新落成的David Geffen Galleries，第一感受是「不像傳統美術館」。沒有一間接一間的展廳，也少了按照國家、年代一路參觀的固定路線。大片落地玻璃將洛杉磯的陽光和街景帶進館內，雕塑散落在開闊空間中，灰色清水混凝土則成為低調背景。

洛杉磯縣立藝術博物館（LACMA）新落成美術館David Geffen Gall...
洛杉磯縣立藝術博物館（LACMA）新落成美術館David Geffen Galleries。（記者趙健／攝影）

傳統大型美術館常按地域、文明或年代畫分展區，中國館、日本館、歐洲藝術各有自己的空間，觀眾也習慣從一個時代走向下一個時代。新館首先打破的，就是這種熟悉的參觀方式。LACMA橫跨約6000年的全球藝術收藏，被放到同一個架高的展覽樓層，作品的陳列也不再單純按照國家和年代各自歸隊。

轉個彎，眼前可能已是另一個時代的藝術。（記者趙健／攝影）
轉個彎，眼前可能已是另一個時代的藝術。（記者趙健／攝影）

這也讓逛館變得更自由，偶爾有些出乎意料。走過一件數百年前的作品，轉個彎，眼前可能已是來自另一個大洲、另一個時代的藝術，像不同文明的作品彼此碰面。

不同文明的作品彼此碰面。（記者趙健／攝影）
不同文明的作品彼此碰面。（記者趙健／攝影）

不怕「空」 展品有了呼吸感

新館另一個很直觀的感受，是「空」。大量留白讓人更容易把注意力停在單件作品上。

展品沒有密密麻麻填滿每一面牆和每一個角落。一些偌大的空間只陳列少數大型作品，畫作與畫作之間保留距離，雕塑周圍更留下大片可以走動、從不同角度觀看的空間。

館內空間本身也不完全相同。靠近建築外圍的是通透明亮的露台式展廳，另有如廣場般開闊的中庭式空間，以及較封閉、適合需要控制光線作品的內部展廳。不同空間彼此流動，少了傳統美術館一個房間接一個房間的封閉感。

裸露的清水混凝土更能襯出作品之美。（記者趙健／攝影）
裸露的清水混凝土更能襯出作品之美。（記者趙健／攝影）

光影與混凝土 襯托立體作品

在相對疏朗的陳列中，雕塑和各類立體作品尤其搶眼。

古典大理石人物、宗教雕刻、陶塑、木雕以及大型當代立體作品散布館內，有的獨自占據大片空間，有的集中排列在長桌上，也有作品直接立於落地窗前。少了擁擠的背景，觀眾可以繞到作品側面甚至背後觀看，作品的輪廓、材質和細節也更加突出。

新館建築本身也成為作品背景。館內大量使用裸露的灰色混凝土，粗獷而克制的牆面，反而襯出白色大理石、彩色陶塑、木雕和金色裝飾。

少了擁擠的背景，觀眾可以繞到作品側面甚至背後觀看，立體作品本身的輪廓、材質和細節...
少了擁擠的背景，觀眾可以繞到作品側面甚至背後觀看，立體作品本身的輪廓、材質和細節也更加突出。（記者趙健／攝影）

落地窗從地面一路延伸至天花板，透過半透明窗簾，仍能看到洛杉磯的藍天、棕櫚樹、道路和周邊建築。於是，一尊數百年前的雕塑前，不再只有一堵白牆；稍稍移開視線，就是21世紀的洛杉磯，古老藝術與當代城市就這樣出現在同一個畫面中。

古老藝術與當代城市被放進同一個畫面。（記者趙健／攝影）
古老藝術與當代城市被放進同一個畫面。（記者趙健／攝影）

美術館被抬高 增加戶外空間

新館的改變也不只發生在展廳裡。整個主要展覽樓層被架到距地面約30英尺高位置，在建築下方釋放出約3.5英畝有遮蔭的戶外公共空間。

走出展廳來到地面，巨大的弧形混凝土建築懸在頭頂，下方則有噴泉、景觀和大型戶外雕塑，與傳統美術館厚重封閉的一樓大廳截然不同。館方將這些空間規畫給公共藝術、教育活動、戶外用餐及各類活動使用。

精華 FAQ

  • 新館不再依國家、年代或文明分區，也沒有一間接一間的固定展廳動線，而是把橫跨6000年的收藏放在同一層展出，讓觀眾能自由穿梭、重新組合觀看經驗。

  • 因為館內大量保留留白，作品之間距離拉開，雕塑周圍也能從各角度觀看，不再像傳統美術館那樣擁擠。觀眾因此更容易專注在單件作品的細節與材質上。

  • 主要展覽樓層被架高約30英尺，下方釋出約3.5英畝的遮蔭戶外空間，配置噴泉、景觀與戶外雕塑，並可供公共藝術、教育活動、用餐與各類活動使用。

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