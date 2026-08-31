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拉美裔選民遠離川普未必回歸民主黨 專家：成關鍵搖擺票

記者朱敏梓／洛杉磯報導
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Equis Research資深研究主任María Isabel Di Fran...
Equis Research資深研究主任María Isabel Di Franco Quiñonez表示，拉美裔選民正逐漸成為兩黨爭取的關鍵搖擺票。（視訊截圖）

美國社群媒體（American Community Media）27日舉行線上簡報會，邀請民調專家及政治學者分析2026年期中選舉前拉美裔選民的政治走向。專家指出，2024年大選後一度盛傳拉美裔選民「歷史性倒向共和黨」，但近兩年民調顯示，這種政黨重組並未發生。拉美裔雖明顯遠離川普，卻不代表會自動回歸民主黨，正逐漸成為關鍵搖擺票。

Equis Research資深研究主任María Isabel Di Franco Quiñonez表示，目前趨勢更接近「脫離政黨」。拉美裔對民主黨認同下降，但支持共和黨候選人，也不代表認同共和黨，愈來愈多人轉為獨立選民。最新民調顯示，2024年支持川普的拉美裔中，約14%表示今年11月將改投民主黨，另有10%尚未決定。

共和黨策略師、《The Latino Century》作者Mike Madrid指出，拉美裔疏遠民主黨的趨勢早在2016年已開始。如今他們離開共和黨，也不能解讀為重新擁抱民主黨，而是對兩黨均感失望。在拉美裔人口最多的加州，選民同樣不滿民主黨，只是對共和黨更加反感。

UnidosUS拉美裔投票倡議副總裁Clarissa Martínez De Castro表示，拉美裔選民結構年輕，每個選舉周期約有20%至25%是新選民，政治選擇更具流動性。八成拉美裔在職成年人屬勞工階級，目前最關心的五項議題中，四項與荷包有關，包括生活成本、薪資與就業、住房及醫療費用，移民排名第五。

移民執法也在削弱川普支持度。專家表示，不少2024年支持川普的拉美裔，原以為遣返只針對暴力犯罪者及近期入境者，如今則對社區內的廣泛執法及過度使用武力感到不滿。不過，多數人仍支持邊境安全，反對的是政府執法過度。

與會專家認為，部分拉美裔支持左翼候選人，主要源於經濟壓力及反建制情緒，並非意識形態全面左轉。2026年拉美裔選票最終將取決於哪一黨更能解決物價、住房及薪資問題。

精華 FAQ

  • 民調顯示，拉美裔對民主黨認同下降，也不等於重新接受共和黨，反而愈來愈多人轉為獨立選民，呈現脫離兩黨的趨勢。

  • 不少拉美裔原本接受較聚焦犯罪與邊境的移民說法，但後來對社區內廣泛執法、過度使用武力感到不滿，因此支持度下降。

  • 專家認為，物價、薪資、就業、住房與醫療費用最關鍵。拉美裔多屬勞工階級，最在意能否改善日常生活壓力。

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