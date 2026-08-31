世界日報50年感謝讀者 嗨中秋推APP用戶專屬限時特賣
世界日報今年迎來創刊50周年，為感謝長期支持世界日報的讀者與社區民眾，特別於「天普嗨中秋」活動現場推出「世界日報APP-用戶專屬限時特賣會」，精選三款超值商品，以限定優惠回饋廣大讀者。優惠商品數量有限，民眾可把握機會，提早到場選購。
本次限時特賣會共推出三款優惠商品，分別為成田家電-多功能食物攪碎機原零售價32美元(含稅，以下皆為含稅價)，展會特惠價26美元; 成田家電-多功能電火鍋原零售價32美元，展會特惠價26美元；九陽破壁免濾多功能豆漿機原零售價115美元，展會特惠價92美元。優惠商品數量有限，售完為止。
此次活動凡是已下載世界日報APP的用戶，活動現場即可享專屬優惠。還沒有下載APP的民眾也不用擔心，現場將提供QR code免費掃碼下載，完成下載即可立即享有本次特賣優惠。
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活動地點：天普市公園（Temple City Park，5939 Golden West Avenue, Temple City, CA 91780）
諮詢熱線：323-268-4982 ext 600
因世界日報今年迎來創刊50周年，為感謝長期支持的讀者與社區民眾，特別在活動現場推出APP用戶專屬限時特賣，以優惠商品回饋大家。 共有3款商品，包括成田家電多功能食物攪碎機、成田家電多功能電火鍋，兩款特惠價皆為26美元，以及九陽破壁免濾多功能豆漿機，特惠價92美元。 可以。活動現場提供QR code免費掃碼下載世界日報APP，民眾完成下載後即可立即享有本次特賣優惠，但商品數量有限，售完為止。
精華 FAQ
因世界日報今年迎來創刊50周年，為感謝長期支持的讀者與社區民眾，特別在活動現場推出APP用戶專屬限時特賣，以優惠商品回饋大家。
共有3款商品，包括成田家電多功能食物攪碎機、成田家電多功能電火鍋，兩款特惠價皆為26美元，以及九陽破壁免濾多功能豆漿機，特惠價92美元。
可以。活動現場提供QR code免費掃碼下載世界日報APP，民眾完成下載後即可立即享有本次特賣優惠，但商品數量有限，售完為止。
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