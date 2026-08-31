世界日報50年感謝讀者 嗨中秋推APP用戶專屬限時特賣

世界日報精選三款超值商品，以限定優惠回饋廣大讀者。（ChatGPT生成）

世界日報 今年迎來創刊50周年，為感謝長期支持世界日報的讀者與社區民眾，特別於「天普嗨中秋 」活動現場推出「世界日報APP-用戶專屬限時特賣會」，精選三款超值商品，以限定優惠回饋廣大讀者。優惠商品數量有限，民眾可把握機會，提早到場選購。

本次限時特賣會共推出三款優惠商品，分別為成田家電-多功能食物攪碎機原零售價32美元(含稅，以下皆為含稅價)，展會特惠價26美元; 成田家電-多功能電火鍋原零售價32美元，展會特惠價26美元；九陽破壁免濾多功能豆漿機原零售價115美元，展會特惠價92美元。優惠商品數量有限，售完為止。

此次活動凡是已下載世界日報APP的用戶，活動現場即可享專屬優惠。還沒有下載APP的民眾也不用擔心，現場將提供QR code免費掃碼下載，完成下載即可立即享有本次特賣優惠。

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活動地點：天普市公園（Temple City Park，5939 Golden West Avenue, Temple City, CA 91780）

諮詢熱線：323-268-4982 ext 600