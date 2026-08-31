新宇舞蹈音樂學院 嗨中秋嘉年華獻藝
由世界日報洛杉磯社與天普市政府共同舉辦的「2026嗨中秋嘉年華」，將於9月19日和20日在天普市公園熱鬧舉行。新宇舞蹈音樂學院今年特別帶來新的舞蹈節目，展示出他們對活動的重視。
新宇舞蹈＆音樂演藝學院校長李新宇表示，他們屆時會帶來兩個小朋友的舞蹈《立春》和迪士尼的音樂舞蹈，還有兩個成人的舞蹈，分別是新疆舞《晨曦中的玫瑰》和蒙古舞 《遙遠的媽媽》，以及一個古典獨舞，總共有10個表演者參與。
舞蹈學校成立已20多年，多年來服務華人社區，近年也不斷擴展到比佛利山莊等主流社區。李新宇自幼考入中央民族大學舞蹈學院，畢業後進入中央民族歌舞團，擔任中國國家級演員。他曾走訪英國、日本、韓國、義大利等30多個國家和地區，參與國內外大中型演出逾千場，曾受到國家領導人接見，並榮獲多項舞蹈比賽大獎。李新宇曾與多位中國知名藝術家同台合作，包括「孔雀公主」楊麗萍、「蒙古歌王」騰格爾、著名歌唱家蔣大為、德德瑪，以及歌手韓紅、韓磊等。
李新宇曾擔任多場大型演出的舞台總監及編導，並擔任美國華裔協會舞蹈比賽評委。其參與及創作的演出包括：張學友香港演唱會、郭富城北京演唱會、拉斯維加斯母親節「費玉清演唱會」，以及2006年於奧斯卡頒獎典禮場地杜比劇院（Dolby Theatre）舉行的北美春節聯歡晚會等。
新宇舞蹈音樂學院將參與由世界日報洛杉磯社與天普市政府共同舉辦的2026嗨中秋嘉年華，活動預定9月19日和20日在天普市公園舉行。 李新宇表示，演出內容包括2個小朋友舞蹈《立春》和迪士尼音樂舞蹈，另有2個成人舞蹈，即新疆舞《晨曦中的玫瑰》與蒙古舞《遙遠的媽媽》，以及1個古典獨舞，共10位表演者。 李新宇曾就讀中央民族大學舞蹈學院，後任中央民族歌舞團中國國家級演員，並參與逾千場國內外演出；學院成立20多年，長期服務華社，近年也擴展到比佛利山莊等主流社區。
精華 FAQ
新宇舞蹈音樂學院將參與由世界日報洛杉磯社與天普市政府共同舉辦的2026嗨中秋嘉年華，活動預定9月19日和20日在天普市公園舉行。
李新宇表示，演出內容包括2個小朋友舞蹈《立春》和迪士尼音樂舞蹈，另有2個成人舞蹈，即新疆舞《晨曦中的玫瑰》與蒙古舞《遙遠的媽媽》，以及1個古典獨舞，共10位表演者。
李新宇曾就讀中央民族大學舞蹈學院，後任中央民族歌舞團中國國家級演員，並參與逾千場國內外演出；學院成立20多年，長期服務華社，近年也擴展到比佛利山莊等主流社區。
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