新宇舞蹈音樂學院 嗨中秋嘉年華獻藝

舞蹈學校成立已20多年，多年來服務華人社區，近年也擴展到比佛利山莊等主流社區。（新宇舞蹈音樂學院提供）

由世界日報洛杉磯 社與天普 市政府共同舉辦的「2026嗨中秋 嘉年華」，將於9月19日和20日在天普市公園熱鬧舉行。新宇舞蹈音樂學院今年特別帶來新的舞蹈節目，展示出他們對活動的重視。

新宇舞蹈音樂學院今年特別帶來新的舞蹈節目，展示出他們對活動的重視。（新宇舞蹈音樂學院提供）

新宇舞蹈＆音樂演藝學院校長李新宇表示，他們屆時會帶來兩個小朋友的舞蹈《立春》和迪士尼的音樂舞蹈，還有兩個成人的舞蹈，分別是新疆舞《晨曦中的玫瑰》和蒙古舞 《遙遠的媽媽》，以及一個古典獨舞，總共有10個表演者參與。

新宇舞蹈音樂學院今年特別帶來新的舞蹈節目。（新宇舞蹈音樂學院提供）

舞蹈學校成立已20多年，多年來服務華人社區，近年也不斷擴展到比佛利山莊等主流社區。李新宇自幼考入中央民族大學舞蹈學院，畢業後進入中央民族歌舞團，擔任中國國家級演員。他曾走訪英國、日本、韓國、義大利等30多個國家和地區，參與國內外大中型演出逾千場，曾受到國家領導人接見，並榮獲多項舞蹈比賽大獎。李新宇曾與多位中國知名藝術家同台合作，包括「孔雀公主」楊麗萍、「蒙古歌王」騰格爾、著名歌唱家蔣大為、德德瑪，以及歌手韓紅、韓磊等。

李新宇曾擔任多場大型演出的舞台總監及編導，並擔任美國華裔協會舞蹈比賽評委。其參與及創作的演出包括：張學友香港演唱會、郭富城北京演唱會、拉斯維加斯母親節「費玉清演唱會」，以及2006年於奧斯卡頒獎典禮場地杜比劇院（Dolby Theatre）舉行的北美春節聯歡晚會等。