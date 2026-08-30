我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

費德勒躋身網球名人堂 約克維奇致意：沒有人比你值得榮耀

19.5萬月租LA豪宅 科技富豪身分成謎

華人家庭停電25小時 熱到去朋友家避暑

記者子為/洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
有華人居民家中停電長達25小時，因無法使用空調，被迫到友人家中暫住。（受訪者提供...
有華人居民家中停電長達25小時，因無法使用空調，被迫到友人家中暫住。（受訪者提供）

加州遭遇酷暑之際，洛杉磯市回聲公園（Echo Park）及西湖區（Westlake）近日反覆停電，近3000戶一度無電可用。有華人居民家中停電長達25小時，因無法使用空調，被迫到友人家暫住。

住在回聲公園邊緣地區的李女士表示，她家兩天內先後停電五次。停電最早發生於25日凌晨，當時電力很快恢復。同日下午約3時再次停電，直到晚8時才來電，其後又斷電兩次，但均在幾分鐘內恢復。

最嚴重的一次發生在26日凌晨3時，電力直到27日凌晨4時才恢復，持續約25小時。周三白天，公寓內實在太熱，她只得出門工作；晚間返回住處時仍未恢復供電，便簡單收拾一些物品到朋友家過夜，直到周四白天才返家。

「真的太煎熬了。」李女士說，她居住的公寓較老舊，隔熱效果不好，停電後無法使用空調，尤其到中午，室內幾乎無法久待。她的一名鄰居已在回聲公園居住20多年，從未遇過持續這麼久的停電。

李女士25日曾致電洛杉磯市水電局詢問，但客服無法告知停電原因及預計恢復時間，只表示已記下她的電話號碼，如有消息將以簡訊通知。「2000多人在洛杉磯最熱的時候，這樣受苦了兩、三天。」李女士說，這次經歷令她十分失望。

根據KTLA電視台報導，26日早晨回聲公園及西湖區近3000戶沒有電力，當時洛杉磯氣溫接近華氏100度。至27日上午，回聲公園電力已恢復，但西湖區仍有逾80戶停電。

部分居民已連續三天遭遇間歇性斷電。回聲公園居民Justin Abell向KTLA表示，他家其中一次停電超過18小時，一家人只能輪流坐進汽車吹冷氣休息，並將家中的狗帶到車上降溫。

停電也波及附近商家。日落大道的Stories Books & Cafe因沒有照明、空調、收銀系統、電話及冰箱可用，被迫暫停營業；位於Alvarado Street的餐廳Larchmont Bungalow因長時間斷電，丟棄部分食物。巧克力店The Chocolate Dispensary為避免數百塊巧克力在高溫下損壞，臨時租用發電機及空調。

水電局向KTLA表示，停電的是回聲公園及西湖區部分地區的兩條電路。工作人員檢查地下電力設施及線路，以隔離故障並確定原因。截至28日水電局仍未公布停電的具體原因。

精華 FAQ

  • 根據報導，26日早晨回聲公園及西湖區近3000戶一度沒有電力可用，當時氣溫接近華氏100度，讓居民在高溫下承受很大不便。

  • 李女士表示，她家兩天內停電5次，其中最嚴重的一次從26日凌晨3時開始，直到27日凌晨4時才恢復，前後約持續25小時，期間只能外出避暑。

  • 停電也波及附近商家，像書店咖啡館因照明、空調、收銀與冰箱無法使用而停業，餐廳被迫丟棄部分食物，巧克力店則臨時租發電機與空調維持商品。

加州 洛杉磯

上一則

台裔掌舵 市值70億生技大廠出走加州 目的地是這

下一則

好市多鼻腔噴霧 緩解乾燥氣候不適

延伸閱讀

周六一早突然停電 舊金山逾6000戶受影響

周六一早突然停電 舊金山逾6000戶受影響
買得起房 卻住不起…停電恐引爆新一波住房危機

買得起房 卻住不起…停電恐引爆新一波住房危機
暴風雨後9天未復電 印州多校停課

暴風雨後9天未復電 印州多校停課
美軍神盾艦「班福德號」被爆在南海故障漂流4天 連廁所都無法用

美軍神盾艦「班福德號」被爆在南海故障漂流4天 連廁所都無法用
老闆娘随口1句交代 四川打工男獨守黑龍江深山老宅25年

老闆娘随口1句交代 四川打工男獨守黑龍江深山老宅25年
PG&E擴大V2X計畫 加州居民最高可獲1.3萬元獎勵

PG&E擴大V2X計畫 加州居民最高可獲1.3萬元獎勵

熱門新聞

華人赴美生子，為給子女多條出路。此為示意圖，家長陪孩子赴美讀書。（記者邵敏／攝影）

華女美簽被拒8次只因做過這事 第9次通過後她更害怕

2026-08-26 20:28
Costco會員購買冷凍食品或海鮮後，若回家路途較遠，可在徵得門市員工同意後，從美食廣場飲料機取少量冰塊放入保冷箱，延緩食品退冰。(美聯社)

Costco冷凍食品回家就融化？員工傳授免費保冷妙招

2026-08-22 15:58
理財專家整理出六種新興的靈活賺錢方式，有些在家就能進行、門檻也低。（示意圖取自Unsplash/Marc Najera ）

退休後想增加收入 不一定要打工 這6種賺錢方法更靈活

2026-08-24 19:23
隨著使用電動車人口愈來愈多，不少電車快充站費用也愈來愈高。（美聯社）

電動車真省錢？她在好市多充電 看到帳單嚇壞

2026-08-25 21:31
華女在機場領取行李期間，被ICE執法人員拘捕。圖為示意圖。（記者邵敏／攝影）

華女帶娃旅行 機場取行李遭ICE逮捕 買機票就被鎖定？

2026-08-26 16:52
北加州史丹福大學校園商店內也可見Julia Gash系列帆布包，校園插畫並延伸至水瓶、行李牌、拼圖、毯子等多種紀念商品。（記者王湘涵／攝影）

陳幸妤帆布包 英國藝術家Julia Gash作品遍布全球800校

2026-08-19 02:14

超人氣

更多 >
銀行帳戶指定受益人很重要 有這2大好處

銀行帳戶指定受益人很重要 有這2大好處
「宮」男星驚傳猝逝 心肌梗塞身亡享年44歲

「宮」男星驚傳猝逝 心肌梗塞身亡享年44歲
傳川普政府擬以換地方式 移轉優勝美地土地給開發商

傳川普政府擬以換地方式 移轉優勝美地土地給開發商
失智媽媽老是覺得家裡多了一個人 他發揮創造力以一支掃把解決難題

失智媽媽老是覺得家裡多了一個人 他發揮創造力以一支掃把解決難題
涉EB-5欺詐百餘投資人 華人律師陳丹虹遭紐約州吊照

涉EB-5欺詐百餘投資人 華人律師陳丹虹遭紐約州吊照