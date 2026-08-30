華人家庭停電25小時 熱到去朋友家避暑

有華人居民家中停電長達25小時，因無法使用空調，被迫到友人家中暫住。（受訪者提供）

南加州 遭遇酷暑之際，洛杉磯 市回聲公園（Echo Park）及西湖區（Westlake）近日反覆停電，近3000戶一度無電可用。有華人居民家中停電長達25小時，因無法使用空調，被迫到友人家暫住。

住在回聲公園邊緣地區的李女士表示，她家兩天內先後停電五次。停電最早發生於25日凌晨，當時電力很快恢復。同日下午約3時再次停電，直到晚8時才來電，其後又斷電兩次，但均在幾分鐘內恢復。

最嚴重的一次發生在26日凌晨3時，電力直到27日凌晨4時才恢復，持續約25小時。周三白天，公寓內實在太熱，她只得出門工作；晚間返回住處時仍未恢復供電，便簡單收拾一些物品到朋友家過夜，直到周四白天才返家。

「真的太煎熬了。」李女士說，她居住的公寓較老舊，隔熱效果不好，停電後無法使用空調，尤其到中午，室內幾乎無法久待。她的一名鄰居已在回聲公園居住20多年，從未遇過持續這麼久的停電。

李女士25日曾致電洛杉磯市水電局詢問，但客服無法告知停電原因及預計恢復時間，只表示已記下她的電話號碼，如有消息將以簡訊通知。「2000多人在洛杉磯最熱的時候，這樣受苦了兩、三天。」李女士說，這次經歷令她十分失望。

根據KTLA電視台報導，26日早晨回聲公園及西湖區近3000戶沒有電力，當時洛杉磯氣溫接近華氏100度。至27日上午，回聲公園電力已恢復，但西湖區仍有逾80戶停電。

部分居民已連續三天遭遇間歇性斷電。回聲公園居民Justin Abell向KTLA表示，他家其中一次停電超過18小時，一家人只能輪流坐進汽車吹冷氣休息，並將家中的狗帶到車上降溫。

停電也波及附近商家。日落大道的Stories Books & Cafe因沒有照明、空調、收銀系統、電話及冰箱可用，被迫暫停營業；位於Alvarado Street的餐廳Larchmont Bungalow因長時間斷電，丟棄部分食物。巧克力店The Chocolate Dispensary為避免數百塊巧克力在高溫下損壞，臨時租用發電機及空調。

水電局向KTLA表示，停電的是回聲公園及西湖區部分地區的兩條電路。工作人員檢查地下電力設施及線路，以隔離故障並確定原因。截至28日水電局仍未公布停電的具體原因。