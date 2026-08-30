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19.5萬月租LA豪宅 科技富豪身分成謎

19.5萬月租LA豪宅 科技富豪身分成謎

記者朱敏梓╱洛杉磯報導
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神秘科技富豪以每月19萬5000美元租下貝萊爾頂級豪宅。圖為豪宅隱藏在圍墻之後。...
神秘科技富豪以每月19萬5000美元租下貝萊爾頂級豪宅。圖為豪宅隱藏在圍墻之後。（取自Google地圖）

洛杉磯豪宅市場再傳驚人交易。一身分未公開的知名科技公司創辦人，近日以每月19萬5000美元租下貝萊爾（Bel-Air）一棟占地1.4英畝的豪宅。這筆交易被認為是當地公開紀錄中租金最高的住宅租約之一，外界也好奇這位神祕租客的身分。

紐約郵報報導，這棟名為「Horizon Estate」的豪宅位1853 Bel Air Road，坐落於洛杉磯最昂貴、也最重視隱私的高級住宅區之一。據房仲透露，承租人是「知名科技公司創辦人」，但拒絕公開姓名。

每月19萬5000美元的租金，意味著承租人一年房租就要支付234萬美元。這樣的月租金在洛杉磯已足以支付一棟住宅的大部分購屋頭款。

房源資料顯示，Horizon Estate於2023年建成，室內面積約2萬500平方英尺，共三層樓，擁有九間臥室、13間浴室及15個停車位。室內設計由Cesar Giraldo操刀。住宅入口寬達350英尺，穿過庭園後可看見峽谷及海景，天氣晴朗時甚至能遠眺卡塔利娜岛。

豪宅地下一層宛如私人度假村，設有健身房、桑拿室、家庭影院、遊戲室及貴賓套房，另有可容納1200瓶酒的恆溫酒窖。屋內三層均可搭乘私人電梯。主臥有壁爐、兩間獨立浴室及兩個大型步入式衣櫥。戶外設施包括無邊際泳池、按摩池、燒烤區、火爐及多個觀景露台，整體設計兼顧大型社交活動與居住隱私。

房仲表示，能同時提供大面積土地、隱私、景觀及度假村等級設施的貝萊爾出租房源極為有限，因此頂級租客願意支付驚人價格。公開資料顯示，洛杉磯豪宅月租接近20萬美元的交易相當罕見。貝萊爾上一次受到廣泛報導的同等級租約，是一棟位Chalon Road的住宅，2020年月租約20萬美元。

負責這筆租約的Nest Seekers International房仲Shawn Elliott表示，洛杉磯頂級豪宅市場依然強勁，這筆租約反映最富有租客的消費能力並未減弱。另一房仲Michael Rodgers則指出，貝萊爾超高端出租市場主要由稀缺性推動。

精華 FAQ

  • 他租下的是位於貝萊爾、地址為1853 Bel Air Road的Horizon Estate。這棟豪宅以高度隱私、大片土地與度假村等級設施聞名。

  • 該豪宅月租為19萬5000美元，換算一年約需支付234萬美元。以洛杉磯住宅市場來看，這已屬極罕見的超高端租金。

  • 豪宅內有9間臥室、13間浴室、私人電梯、健身房、影院、酒窖與無邊際泳池等，並兼具景觀、隱私與大型社交空間。

豪宅 洛杉磯 租金

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