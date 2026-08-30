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紀錄片「華埠之心」 追憶司徒元新守護社區數十年

記者子為/洛杉磯報導
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張耀龍（左二起）、方樹強、雷汝霖、馬啟秀等一起緬懷司徒元新的生平事蹟。（華美博物...
張耀龍（左二起）、方樹強、雷汝霖、馬啟秀等一起緬懷司徒元新的生平事蹟。（華美博物館提供）

洛杉磯歷史悠久的Pico House日前座無虛席，來自主流、亞裔及華埠社區的觀眾齊聚，只為追憶一名終生守護洛杉磯華埠的社區領袖。華美博物館與視覺傳播組織（Visual Communications）日前共同放映紀錄片「司徒元新：華埠之心」，回顧司徒元新的一生。

華美博物館館長張耀龍表示，博物館希望透過影像、戲劇及詩歌等不同藝術形式，呈現華埠的歷史與人物。此次放映希望讓更多人看見美籍華人對洛杉磯的貢獻。

紀錄片由資深導演雷汝霖執導。司徒元新終生居住在華埠，曾創辦農曆新年慈善長跑「華埠爆竹賽跑」，也為社區爭取興建愛盼娛樂中心、成立PACE等機構。從籌辦活動到撰寫撥款申請，他數十年來協助居民尋找資源、解決問題。

在華埠長大的加州眾議員方樹強也到場。他回憶，自己與司徒元新相識25年，兩人的祖母原本就是好友，過去常在華埠共乘、彼此照應。約20年前，方樹強擔任洛杉磯市議員雷耶斯（Ed Reyes）的助理，每逢爆竹賽跑舉辦前八個月，便開始與司徒元新開會籌備。

方樹強說，紀錄片勾起許多往事。司徒元新無論面對鄰里小事或整個社區的需要，總是站在最前面；大家當晚不只是追憶他的音容笑貌，也是肯定他留給洛杉磯華埠的影響。

華美博物館之友董事會主席阮桂銘表示，她與司徒元新自小在華埠長大，1970年代又一起回到社區組織活動。她說，司徒元新會主動撰寫撥款申請、成立非營利組織，幫助華埠取得資源，「能認識他，是我最大的榮幸。」

精華 FAQ

  • 活動主題是紀錄片「司徒元新：華埠之心」，由華美博物館與視覺傳播組織共同放映，目的在回顧司徒元新一生對洛杉磯華埠的長年付出。

  • 他終生居住華埠，創辦農曆新年慈善長跑「華埠爆竹賽跑」，也協助爭取愛盼娛樂中心、成立PACE等機構，並長年撰寫撥款申請、協助居民解決問題。

  • 方樹強與阮桂銘都表示，司徒元新不論面對鄰里小事或整體社區需求，都總是站在最前線，大家當晚不僅追思他，也肯定他留給華埠的深遠影響。

華埠 洛杉磯 華人

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