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僑界辦桌慶雙十 11道台菜說故事

記者張庭瑜/艾爾蒙地市報導
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世華南加州分會成員與嘉賓展示活動海報，邀請民眾透過台灣辦桌美食及歌舞表演認識台灣...
世華南加州分會成員與嘉賓展示活動海報，邀請民眾透過台灣辦桌美食及歌舞表演認識台灣文化。（記者張庭瑜／攝影）

一道台灣菜，不只有家鄉味，也藏著一座城市的故事。世界華人工商婦女企管協會南加分會27日宣布，慶祝中華民國115年雙十國慶的「宣揚台灣食力辦桌文化」活動，將於9月12日在洛僑中心登場，以「一道美食，一段故事，一座城市」為主軸，推出11道台灣地方菜色與甜點，結合歌舞表演及文化介紹，現場也將抽出中華航空來回機票。

世華南加分會會長孟心韻表示，一桌好菜凝聚的不只是味道，更是人與人之間的感情，希望呈現一桌有故事、有文化、有溫度的台灣辦桌。世華總會第一副總會長陳玲華表示，辦桌不只是一頓飯，也承載台灣人的團圓、分享與人情記憶，期待以家鄉味連結海外第一至第三代，讓更多人看見台灣。

菜單包括由台式叉燒、五味淡菜、紹興醉雞、涼拌海蜇及滷牛腱組成的福氣拼盤，以及清蒸鱈魚、澎湖野菜花枝丸湯、花生豬腳配金門麵線、燴海鮮棺材板、三杯素三味（豆包、杏鮑菇及茄子）、經典西魯、櫻花蝦米糕、水果拼盤、燒麻糬雙拼及紅豆粉粿。活動召集人陳英琴表示，菜色取自台灣各地具代表性的地方風味，並選用新鮮食材，今年較去年增加一道。

僑教中心主任張皓鈞表示，由於活動將在戶外舉行，主辦單位將加強場地遮蔽並準備飲水。希望透過美食、音樂及文化活動凝聚僑界，也讓不同背景的民眾接觸台灣文化。藝術總監賴泱璇表示，節目將由洛杉磯醒獅團開場，另安排多名歌唱比賽冠軍歌手演唱國語、台語及英語歌曲，並有民族民間舞、古典舞及肚皮舞等演出。中華航空公司則提供機票作為抽獎獎項。

今年活動維持16桌，預計約180人參加；每張美食券120美元，可品嘗全部菜色及甜點，票根同時也是抽獎憑據。活動將於9月12日中午12時報到、12時30分開席，地點為洛僑中心，報名可洽總幹事王韶嘉，電話626-758-0159 ; E-mail: [email protected]

世華南加州分會將於9月12日舉辦慶雙十辦桌活動，以11道台灣地方菜色及甜點，呈現...
世華南加州分會將於9月12日舉辦慶雙十辦桌活動，以11道台灣地方菜色及甜點，呈現不同城市的飲食文化。（主辦方提供）

世華南加州分會27日在洛杉磯華僑文教服務中心舉行記者會，宣布9月12日推出慶雙十...
世華南加州分會27日在洛杉磯華僑文教服務中心舉行記者會，宣布9月12日推出慶雙十辦桌文化活動。（記者張庭瑜／攝影）

精華 FAQ

  • 活動將於9月12日在洛僑中心舉行，當天中午12時報到、12時30分開席，主辦單位並安排戶外場地遮蔽與飲水，讓賓客能安心參與。

  • 活動以「一道美食，一段故事，一座城市」為主軸，透過11道台灣地方菜、歌舞表演與文化介紹，呈現辦桌的人情味、團圓感與台灣味。

  • 菜單包含福氣拼盤、清蒸鱈魚、花生豬腳配金門麵線等11道菜與甜點，每張美食券120美元，可品嘗全部菜色，票根還可參加華航機票抽獎。

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