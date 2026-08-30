旗袍配拉丁舞 Acosta Dance Club打造多元舞台

Acosta Dance Club將登上「2026嗨中秋嘉年華」舞台，展現拉丁風情。（受訪者提供）

穿著旗袍跳拉丁舞，懷舊旋律也能展現拉丁風情。Acosta Dance Club將登上「2026嗨中秋 嘉年華」舞台，以拉丁舞結合中國服飾、故事及音樂，並安排簡單熱舞與觀眾互動。

本次節目由舞蹈社負責人Lauren Acosta和藝術總監何盈共同策劃。Lauren表示，她從事拉丁舞教學數十年，成立團隊的初衷，是降低一般人接觸拉丁舞的門檻。許多人因找不到舞伴而卻步，因此團隊將部分舞步編得簡單易學，希望民眾也能在家或社團聚會中運用。

本次演出的獨創節目「夜來香」，以旗袍搭配恰恰和倫巴，呈現上世紀30年代上海女性的優雅柔美。另一支拉丁舞「當初的愛情匆匆走過」，靈感來自人們在繁忙工作中的短暫休息。

Lauren認為，拉丁舞不應只著重競技技巧，也可以成為講述故事的肢體語言。她表示，舞蹈能幫助人們展現自信、釋放情緒，也能讓久坐辦公的上班族活動身體。

舞台還將呈現花腔女高音歌伴舞「瑪依拉變奏曲」、南加 高校聯盟Arcadia舞蹈隊的藏族舞「雪域」、東北秧歌手絹舞「誰家大美人兒」、微風藝術團歌舞「一杯美酒」及「探花的蝶」，以及西語彈唱「Tuyo」。兩名接受專業訓練的年輕歌手也將演唱英文歌曲。

「2026嗨中秋嘉年華」由世界日報洛杉磯社與天普市政府共同主辦，將於9月19日、20日在天普市府前公園廣場舉行。

本次演出的獨創節目「夜來香」，以旗袍搭配恰恰和倫巴，呈現上世紀30年代上海女性的優雅柔美。（受訪者提供）