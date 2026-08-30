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嗨中秋／驚喜大獎機票、禮券等你抽 還有300月餅免費拿

記者子為／天普市報導
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「2026嗨中秋嘉年華」將於9月19日、20日在天普市公園舉行，兩天傍晚時分將舉...
「2026嗨中秋嘉年華」將於9月19日、20日在天普市公園舉行，兩天傍晚時分將舉行驚喜大抽獎。圖為2025年嗨中秋驚喜大抽獎得獎者。（本報檔案照）

由世界日報洛杉磯社與天普市政府共同舉辦的「2026嗨中秋嘉年華」，將於9月19日（六）及9月20日（日）在天普市公園熱鬧舉行。活動兩日傍晚時分在主舞台將舉行驚喜大抽獎，獎項有機票、演唱會門票及人氣韓國超市H Mart提供的現金禮券，讓民眾在闔家團圓賞月之餘，還有機會抱得大禮而歸。

今年獎項豐富，包括由長榮航空提供的「洛杉磯至台北來回豪經艙機票」ㄧ張，以及中華航空提供的洛杉磯／安大略至台北經濟艙來回機票一張、韓國人氣超市H Mart禮券、Yaamava Resort & Casino at San Manuel提供的李宗盛演唱會門票、LA Auto Show提供的展會門票(展會日期11月20日至11月29日)，以及OSIM按摩儀等多項大獎。民眾只需在活動當日前往服務台，即可免費領取抽獎券。活動兩日傍晚將在主舞台抽出多項大獎，只要有領取抽獎券，並且抽獎時在現場觀看，就有機會把大獎抱回家。

此外，歡度中秋節怎能少了月餅，世界日報將於活動現場特別準備每日300個月餅與民眾分享，並於兩日活動的傍晚免費發放，讓大家在欣賞精彩演出、參加驚喜抽獎之餘，也能品嘗香甜月餅，感受濃濃中秋節慶氛圍，與家人朋友一起歡度佳節。

嗨中秋嘉年華多年來已是南加州華人社區重要的中秋節慶活動之一，今年活動內容更加豐富多元。歡迎社區民眾闔家出動，一起到天普市公園感受熱鬧節慶氣氛，度過充實愉快的中秋時光。

活動地點：天普市公園（Temple City Park，5939 Golden West Avenue，Temple City，CA 91780）

諮詢熱線：323-268-4982 ext 600

精華 FAQ

  • 活動將於9月19日及9月20日，在天普市公園（Temple City Park，5939 Golden West Avenue，Temple City，CA 91780）舉行，兩天都有節慶活動與現場表演。

  • 獎項包括長榮航空洛杉磯至台北來回豪經艙機票、華航洛杉磯／安大略至台北經濟艙來回機票、H Mart禮券、李宗盛演唱會門票、LA Auto Show門票與OSIM按摩儀等。

  • 民眾只要在活動當日前往服務台，就能免費領取抽獎券；傍晚在主舞台抽獎時若人在現場即可參與。另每日下午將免費發放300個月餅，送完為止。

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