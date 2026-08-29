聖瑪利諾2起入室盜竊疑同2嫌 ATM遭裝「卡鈔」裝置無法吐現金

8月17日下午，聖瑪利諾市接連發生兩宗住宅入室盜竊。（記者趙健╱攝影）

聖瑪利諾 警方最新治安紀錄顯示，住宅入室盜竊，仍是值得居民注意的治安問題，其中兩起案件在不到一個半小時內接連發生，警方公布的嫌犯外貌及衣著特徵幾乎完全相同。此外，當地還發現ATM遭人安裝「卡鈔」（cash trapping）裝置，以及車輛被偷偷放置GPS追蹤器等較特殊案件。

根據8月16日至22日的警局報告，警方一周共處理525起報案，包括兩宗住宅入室盜竊、一宗入室盜竊未遂。今年截至8月22日，當地已發生18宗住宅入室盜竊。

17日下午4時16分左右，Pilgrim Place 400街區一住宅遭兩陌生男子闖入。警方表示，兩人翻越圍欄進入住宅後院，再使用不明工具或物品打碎後方玻璃拉門進入屋內。案發時屋主恰好返家，車輛駛入車道時看到兩嫌逃離。

僅約一小時後，下午5時21分，Old Mill Road 1500街區又發生入室盜竊未遂。嫌犯打碎客廳一扇大型窗戶試圖進屋，當時屋主就在屋內。警方對兩嫌的描述與稍早Pilgrim Place案相同，一人穿全紅色運動服、身材高瘦，另一人穿全灰運動服、體型較壯。兩宗案件目前仍在調查，警方也在周邊尋找目擊者及監控錄影。

22日，1000街區Oak Grove Place又發生住宅入室盜竊。一嫌犯從未上鎖的外部車庫門進入住家，並拿走屋內個人物品。當天下午警方在同一街區逮捕一名涉嫌住宅入室盜竊的女子，並在其身上發現警方確認為她此前另一宗住宅入室盜竊中偷走的財物。

除住宅案件，22日上午，Huntington Drive上一台ATM被發現遭人動手腳。不明人士在ATM外部裝上「cash trapping」裝置，使機器無法正常吐出現金。這類手法透過裝置將ATM吐出的鈔票卡住。

另一值得注意的案件發生在19日晚，Monterey Road上一居民在車內發現一個GPS裝置，位置在車輛引擎蓋下方。警方未公布裝置由何人放置或用途，案件仍在調查。