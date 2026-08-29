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警用攝影機 可即時英翻中助執法

記者張庭瑜／綜合報導
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科羅拉多州帕克警員攔查一輛尾燈故障的汽車，發現駕駛英語能力有限後，利用隨身執法攝...
科羅拉多州帕克警員攔查一輛尾燈故障的汽車，發現駕駛英語能力有限後，利用隨身執法攝影機的即時翻譯功能，以中文普通話與駕駛溝通。（帕克警局社群平台）

科羅拉多州丹佛郊區帕克市（Parker）一警員日前攔下一輛尾燈不亮的汽車，交談幾句後發現華人男駕駛難以用英語溝通。在確認對方使用中文普通話後，她操作隨身執法攝影機啟動即時翻譯，把相關執法要求翻成中文，透過攝影機揚聲器播放給駕駛聽。

影音來源：Parker Police Department

帕克警局表示，警員Strong當時發現該車尾燈不亮將車攔下，起初按一般交通攔查程序詢問，但短暫交談察覺對方英語程度不足以有效溝通。確認駕駛使用中文普通話後，她在攝影機按了幾個鍵，系統隨即將她要傳達的內容譯成中文並播出，包括表明警員身分、要求提供駕照與汽車保險資料。駕駛可直接聽取播放內容，了解攔查過程中警員的要求。這項技術由執法科技公司Axon開發，將即時語言翻譯整合進隨身執法攝影機。過去警員執勤遇到語言障礙，須聯絡調度中心尋找翻譯人員，或等待翻譯服務接通；有這項功能，警員可在現場直接完成即時翻譯。

帕克這起攔查也讓新功能實際用於第一線。從確認駕駛使用的語言，到將警員的要求轉成中文播放，全程可在隨身攝影機上完成，協助警員與英語能力有限的駕駛進行基本溝通。

精華 FAQ

  • 因為她攔下尾燈不亮的車後，發現駕駛英語能力不足，難以進行有效溝通；確認對方說中文普通話後，便改用攝影機即時翻譯，協助完成基本執法對話。

  • 警員可在攝影機上按鍵，將要說的內容即時翻成目標語言並透過揚聲器播放，這次就把表明身分、要求駕照與汽車保險資料等內容譯成中文。

  • 過去遇到語言障礙時，警員常得聯絡調度中心或等待翻譯服務接通；現在可在現場直接翻譯，縮短等待時間，也讓執法要求更容易被理解。

華人 科羅拉多州

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