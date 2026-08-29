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西達賽奈醫院口碑佳 有24小時中文服務

記者趙健／洛杉磯報導
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西達賽奈醫療中心已連續11年進入全美最佳醫院榮譽榜，並列加州第一。（Cedars...
西達賽奈醫療中心已連續11年進入全美最佳醫院榮譽榜，並列加州第一。（Cedars-Sinai提供）

對不少在美華人而言，選擇醫院時除醫療水準，「有沒有中文服務」也是重要考量。尤其涉及重大疾病、手術或複雜治療時，即使平日能用英文溝通，面對大量醫療術語、治療選項和出院指示，語言仍可能成為一道門檻。

位於洛杉磯市的西達賽奈醫療中心（Cedars-Sinai Medical Center），是全美知名大型非營利學術醫療中心，但相較部分在華人社區知名度較高的南加州醫院，不少華人患者對其並不熟悉。事實上，該院普通話和粵語患者均可獲語言協助，專業醫療口譯服務更是全天24小時可用。

西達賽奈的醫療實力在全美名列前茅。「美國新聞與世界報導」最新公布醫院排名中，西達賽奈已連續11年進入全美最佳醫院榮譽榜，並列加州及洛杉磯第一。其多個專科同樣位居全美前列。西達賽奈有886張病床、逾2100醫師及2800護士，除常規醫療服務，也治療罕見、複雜及晚期疾病，並進行大量醫學研究及臨床試驗。

西達賽奈醫療中心已連續11年進入全美最佳醫院榮譽榜，並列加州第一。（Cedars...
西達賽奈醫療中心已連續11年進入全美最佳醫院榮譽榜，並列加州第一。（Cedars-Sinai提供）

西達賽奈向本報表示，對不會說英語，或有語言、聽力障礙的患者，院方可提供免費語言協助，普通話和粵語均在服務範圍之內。患者可全天24小時使用電話專業醫療口譯服務，也提供遠端視訊口譯。在臨床情況適合且人員可以安排的情況下，也可提供現場口譯員。

語言服務並不僅限醫生問診。院方表示，口譯服務部門會與不同臨床團隊合作，從患者登記、預約，到與醫生討論治療方案、接受出院指示及患者教育等不同環節，都可提供相應的語言協助。一些重要的書面醫療資料和患者文件，也可翻譯成患者偏好的語言。

此外，西達賽奈還設有「合格雙語員工計畫」，辨識並支持已經證明具備相應語言能力的員工，讓符合資格的雙語工作人員直接與其照護的患者溝通。

這些服務對涉及重大醫療決定的患者尤其重要。醫療溝通並非只是把一句英文翻成中文，患者還需要準確理解診斷、藥物、手術風險、治療選項以及後續照護。院方表示，提供語言服務有助患者更充分理解醫療資訊、作出知情決定，同時也有助提高醫療安全和照護品質。

有語言服務需求的患者，可聯絡西達賽奈口譯服務部門，電話為310-423-5353。院方網站也設有線上申請現場口譯服務的表格。

精華 FAQ

  • 院方提供普通話與粵語的免費語言協助，包括24小時電話專業醫療口譯、遠端視訊口譯，必要時也可安排現場口譯員，支援患者就醫各階段。

  • 口譯服務不只限於醫生問診，還可延伸到患者登記、預約安排、治療方案討論、出院指示、患者教育，以及部分重要書面醫療資料與文件翻譯。

  • 因為重大疾病或手術時，患者必須正確理解診斷、藥物、風險與後續照護。院方認為語言服務能幫助知情決定，並提升醫療安全與照護品質。

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