普選倒數 洛縣徵中英雙語選務員

洛杉磯縣選務處24日官宣向社區招募雙語選務人員，協助今年大選期間各地投票中心的運作，其中包括大量需要中英雙語的選務人員，最高可獲1080美元，雙語人員還另有津貼。（洛杉磯縣選務處提供）

11月3日加州普選進入倒數階段，洛杉磯 縣選務處24日官宣向社區招募雙語選務人員，協助今年大選期間各地投票 中心的運作，其中包括大量需要中英雙語的選務人員，最高可獲1080美元，雙語人員還另有津貼。

洛縣 選務部門表示，選務人員是維持投票中心正常運作的重要一環，工作內容包括協助投票中心開放及運作、為選民提供協助、解答投票流程相關問題，以及在整個選舉期間支援投票工作。

本次招募尤其針對能夠使用英語及另一種高需求語言的社區人士。洛縣目前列出的高需求語言包括：中文、日語、韓語、高棉語、他加祿語、泰語、亞美尼亞語、波斯語、越南語、俄語、古吉拉特語、烏爾都語、印地語、寮語及蒙古語。

洛杉磯縣選務處24日官宣向社區招募雙語選務人員，協助今年大選期間各地投票中心的運作，其中包括大量需要中英雙語的選務人員，最高可獲1080美元，雙語人員還另有津貼。（洛杉磯縣選務處提供）

因此，會說中文的洛縣居民，包括熟悉普通話和廣東話或中文書寫的社區人士，都可以考慮申請雙語選務人員，利用語言能力協助華裔及其他中文選民了解投票程序。

洛縣選務官Logan表示，選務人員上崗前須接受培訓，雙語人員另有津貼。有意參與者不需要直接「上場」工作，洛縣選務部門會在大選前提供相關培訓，讓選務人員熟悉投票中心的工作內容、選舉程序以及如何協助選民。選務人員在整個選舉期間最高可以獲得1080美元報酬；符合條件、能夠使用洛縣指定高需求語言，並具備該語言的聽、讀、寫能力的雙語選務人員，還可以獲得額外津貼。

洛杉磯縣選務處24日官宣向社區招募雙語選務人員，協助今年大選期間各地投票中心的運作，其中包括大量需要中英雙語的選務人員，最高可獲1080美元，雙語人員還另有津貼。（洛杉磯縣選務處提供）

洛縣選務處表示，此次招募對華人社區而言，不只是提供一份臨時工作，也為熟悉中英文的居民提供了一個直接參與地方公共事務、服務社區的機會。尤其是退休人士、大學生、教師、社區志工，以及平時經常參與華人社區活動、具備中英文溝通能力的居民，都可以進一步了解自己是否符合申請資格。

有意擔任2026年大選選務人員的洛縣居民，可透過洛縣選務處網站LAVOTE.GOV申請並了解詳細資格、培訓及工作安排。