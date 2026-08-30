概念設計師王應萱 用畫筆捕捉微妙情感、與人建立連結

在人們愈來愈習慣快速滑過畫面的時代，概念設計師王應萱卻希望透過作品留住觀眾的目光。（Cheri Wang提供）

在人們愈來愈習慣快速滑過畫面的時代，概念設計師王應萱（Cheri Wang）卻希望透過作品留住觀眾的目光。「我希望我的畫可以讓大家停下來片刻，注意那些在日常生活中經常被忽略的微妙情感。」她說。

從參與迪士尼 幻想工程（Walt Disney Imagineering）的專案，到擔任手繪2D獨立遊戲「RatScum」創意總監，再到持續創作個人插畫，王應萱的工作橫跨概念設計、遊戲美術與原創敘事。對她而言，創作不只是完成一幅漂亮的畫，也要思考如何透過色彩、構圖及故事，與觀眾建立情感連結。

傳達構想 不能只靠畫功

這條創作道路，源於她對傳統美術與遊戲美術的共同熱愛。王應萱曾參與迪士尼幻想工程的多個專案，包括協助設計代表性道具及遊樂設施外觀，也為他們畫過宣傳圖。

這段經歷讓她體會到，概念設計不能只靠畫功。開會時，她經常需要與不同專業背景的同事合作，再用每個人都能理解的方式傳達藝術構想。「一個概念設計師不單要畫得好，還要懂得如何有效呈現自己的想法和設計。」王應萱說。

離開迪士尼後，王應萱曾短暫在THG Creatives擔任概念設計師。2025年，她加入Eclair Games，擔任遊戲「RatScum」創意總監，工作也從完成個別畫面，擴大為掌握整個遊戲的藝術方向。

她除了繪製背景、參與關卡設計，也負責整體視覺指導，包括思考不同場景之間的色彩如何銜接，以及運用何種美術表現手法，強化恐怖、憂鬱或緊張等情緒。她也與開發團隊共同確立遊戲的核心世界觀，再圍繞這些設定安排劇情、美術設計、玩法互動及音樂，確保各項元素都服務於遊戲的核心主題。

在Instagram和X上，王應萱維持每周發布一至兩次新作，她的作品收穫很多觀眾的喜愛。（Cheri Wang提供）

身兼多職 不讓夥伴挫折

王應萱認為，遊戲玩法不能與故事分開。她經常與程式人員合作，在保持遊戲趣味性的同時，讓遊戲機制也能強化敘事。

在Eclair Games工作期間，王應萱身兼多項職務。原本以2D美術為主的她，為了製作「RatScum」，自學Unity、After Effects及DaVinci Resolve等軟體。她表示，了解這些工具及其他團隊成員的工作流程，讓跨領域合作變得更加順暢。

團隊成員分處不同時區，並採取敏捷開發模式，內容需要不斷快速調整。王應萱認為，作出決定時既要顧及效率，也要維持良好的團隊合作狀態。

遇到問題時，她會盡量與核心成員先行解決，避免一再要求外部合作人員修改。這樣做雖然增加了自己的工作量，她仍寧願多承擔一些責任，也不希望合作夥伴因無止境的修改而感到挫折。

無論是打造沉浸式遊戲世界、發展原創故事，還是創作獨立畫作，王應萱始終抱持同一個目標：讓人透過作品產生感受。（Cheri Wang提供）

媒體關注創作屢獲肯定

「RatScum」備受期待，並已獲得遊戲展映及多家媒體平台關注。作品入選2025年The MIX秋季遊戲展，並於2026年6月在Women-Led Games活動中亮相。遊戲預告片也曾兩度登上擁有約130萬訂閱者的GameTrailers YouTube頻道，並獲IGN、Adventure Game Hotspot及GameGrin等平台介紹。

除了帶領遊戲專案，王應萱的個人創作也屢獲專業領域肯定。她曾入圍概念藝術獎（Concept Art Awards）決選，兩件作品獲American Illustration選入，另有作品獲American Photography選入，並獲得Vega數位獎（Vega Digital Awards）金獎。

她的作品也曾刊登於ImagineFX及The Artist's Magazine等知名藝術刊物，並於2025年登上紐約時報廣場看板及在北京展出。

王應萱形容自己是一個「很敏感的人」，喜歡捕捉日常生活中一閃而過、能夠觸動情緒的瞬間。她認為，畫畫是不斷探索藝術邊界的過程，因此每件新作都成為嘗試不同技法或想法的機會。

不過，她的作品中也有一條持續出現的線索：對19世紀末至20世紀初藝術運動的喜愛。那些在動盪年代形成的視覺語言，以及背後的哲學思考，至今仍是她的靈感來源。她希望透過自己的創作，讓當代觀眾重新感受這些藝術傳統之美。

王應萱將把近年發布在社群媒體上的畫作整理成首本個人畫集，呈現原創敘事作品「Auroria」。圖為作品中的插畫之一「Hums, Rustles and Bells」。（Cheri Wang提供）

作品成冊 準備改編短片

在Instagram和X上，王應萱維持每周發布一至兩次新作。為擴大作品的受眾，她有時會將原創內容與當代熱門IP結合。她認為，鮮明的色彩和較強的故事性，能讓觀眾願意在畫面上多停留一會兒。她在兩個平台發布的部分貼文獲得超過1萬個讚。

專業藝術刊物讓她的作品傳播得更廣，她也曾收到讀者來信，表達作品如何在情感上引起他們的深刻共鳴。「我的畫可以被更多人看到，同時能讓人產生共鳴，對一個創作者來說是很榮幸的事。」她說。

未來兩年，王應萱將把近年發布在社群媒體上的畫作整理成首本個人畫集，呈現原創敘事作品「Auroria」。故事設定在一個陷入內戰的架空國家，圍繞彼此命運相連的數代人物，探討信念、忠誠與自我發現。

完成畫集後，她計畫著重描繪「Auroria」中不同人物的人生與經歷，再逐步將這個原創故事改編成動畫短片。

無論是打造沉浸式遊戲世界、發展原創故事，還是創作獨立畫作，王應萱始終抱持同一個目標：讓人透過作品產生感受。她的創作橫跨遊戲、概念設計與純藝術，並已屢獲專業領域肯定。未來，她也有望繼續透過一幅幅能夠引發情感共鳴的畫面，拓展視覺敘事的更多可能。