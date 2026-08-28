30天100萬…景甜入住的加州頂奢酒店 普通人30元就能進

位於拉古那灘海崖上，擁有絕美的太平洋景觀。（酒店官網）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 孫宇晨稱為景甜包下酒店一層30天，花費100萬美元。

孫宇晨稱為景甜包下酒店一層30天，花費100萬美元。 重點二： 蒙太奇拉古那灘是南加州頂奢酒店，房價每晚動輒數千美元。

蒙太奇拉古那灘是南加州頂奢酒店，房價每晚動輒數千美元。 重點三：普通人可付30美元停車進入，餐廳Spa等公共區也開放。

「為了她的隱私，那一層包下來，三十天，一百萬美元。」中國女星景甜 與加密貨幣 富豪孫宇晨近日捲入財產糾紛，一篇由孫宇晨發布的長文，意外捧紅南加州 海岸線上的頂級度假酒店蒙太奇拉古那灘（Montage Laguna Beach）。然而，這家動輒一晚數千美元的酒店並非「閒人勿進」，普通遊客其實花30美元就能到訪。

孫宇晨8月27日在社交平台發布題為「我的女友景甜」長文，以第一人稱描述兩人交往過程，其中提到曾安排景甜前往加州拉古那灘蒙太奇酒店，並為保護隱私包下一層30天，花費100萬美元，相當於平均每天超過3萬3000美元。

撇開真假難辨的名人風波，蒙太奇酒店本身確實稱得上南加州頂奢酒店。酒店位橙縣拉古那海灘，坐落在俯瞰太平洋的海岸懸崖，占地約30英畝，擁有約263間客房，另有23套私人住宅。酒店還設有面積2萬平方英尺奢華Spa、兩座泳池、多家餐廳，並可直接通往海灘。

房價也符合其頂奢定位。普通海景客房一晚通常就要上千美元，旺季或周末價格更高；高階套房及Villa則動輒數千甚至上萬美元一晚。不過，孫宇晨文中所稱「包下一層30天100萬美元」，並非酒店公開報價，目前也無法從官方價格證實。

這家酒店的「身價」同樣驚人。橙縣商業日報報導，Montage Laguna Beach在2022年以6億4100萬美元成交，平均每間客房價值近250萬美元，不僅創下橙縣酒店交易最高紀錄，當時在加州酒店交易史上，無論總價或平均每房價均排名第二。買家為億萬富豪Tilman Fertitta。

酒店住宿價格雖然高不可攀，但進入酒店卻沒有想像中困難。

酒店官網明確將停車客人分為住宿客和「day guests」（日間訪客）。住宿客人的代客泊車費目前為每晚75美元；沒有餐飲或Spa消費驗證的日間訪客，前三小時代客泊車費總計30美元，之後每小時增加15美元。若在酒店餐廳或Spa消費並取得驗證，前三小時停車費更降至15美元；相關消費達350美元以上，前三小時則免費。

換言之，即使不是每晚花費數千美元的住宿客，普通民眾同樣可以開車前往這座頂奢度假酒店。官網明列，從公共入口可前往酒店內餐廳、泳池入口、Spa及會議空間等區域。因此，這裡也成為不少遊客和當地居民打卡拍照的熱門去處。

酒店所有客房均可享受無敵海景。（酒店官網）

酒店旁的Treasure Island Beach是南加州絕美公共海灘之一，即使住不起Montage，遊客仍可前往散步、看海。（記者趙健╱攝影）

日間訪客可從公共入口前往酒店內餐廳、泳池入口、Spa及會議空間等區域。（酒店官網）

酒店2022年以6億4100萬美元成交，平均每間客房價值接近250萬美元。（酒店官網）

Treasure Island Beach礁石間的潮池隨處可見海膽。（記者趙健╱攝影）