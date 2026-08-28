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非個案…護膚品店Bee & Co.遭控強迫推銷 男子單次消費逾5萬元

編譯組／綜合報導
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位在Westfield Topanga商場的護膚品店正面臨強迫推銷的嚴重指控。（...
位在Westfield Topanga商場的護膚品店正面臨強迫推銷的嚴重指控。（Westfield Topanga Mall網頁）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：Bee & Co.遭指控以高壓話術，迫使消費者大量購買昂貴護膚品。
  • 重點二：發展障礙男子單次被刷逾4萬美元，另被迫支付超過1萬美元小費。
  • 重點三：多名消費者與BBB投訴，指其母公司Mazal Group有長期強迫推銷紀錄。

CBS新聞網報導，一家在南加州多家購物商場設有門市的護膚品品牌，正面臨強迫推銷的嚴重指控。其中一起個案指出，一名患有發展障礙的男子在單次光顧期間，遭施壓消費超過4萬美元，甚至額外支付了逾1萬美元的「小費」給店內員工。

現年30歲的奇澤姆（Victor Chisolm）30歲的奇澤姆住在托潘加商場（Westfield Topanga Mall）附近的安置機構，平時常去散步。數年前他曾獲一筆車禍和解金，但去年12月他向友人兼律師沃伊特曼（Fred Voigtmann）求助，表示這筆錢已全數耗盡。

奇澤姆告訴沃伊特曼，他走進了一家名為「Bee & Co.」的護膚品店，並在銷售人員的推銷下花光了所有積蓄。收據顯示，奇澤姆透過多筆交易共支付了4萬1747美元。沃伊特曼指出，購買項目包括護膚產品及一台紅光美容儀。奇澤姆還表示，他接受了臉部護理療程，並被迫透過行動支付軟體Cash App，分別轉帳共計1萬120美元的「小費」給兩名女性員工。

「據我了解，他被帶到店內後方的隱密隔間，與主要購物區隔絕，並在遭受強迫與斥責的情況下購買了這些產品，」沃伊特曼說道。

當被問及是否出於自願消費如此龐大的金額時，奇澤姆回答：「不，我根本不想。」

沃伊特曼指出，奇澤姆曾嘗試申請退款卻遭到拒絕，其收據上明確蓋有「概不退款」的印章。

沃伊特曼在致Bee & Co.的律師信中主張，根據加州法律，若涉及詐欺、強迫推銷且消費者不具備完全民事行為能力時，此類「概不退款」條款應屬無效且不可執行。

奇澤姆並非唯一投訴Bee & Co.推銷手法的消費者。

多名消費者在社群媒體及商業改善局（BBB）網站投訴指出，一旦進入店內，就會面臨高壓推銷，並被強力遊說購買昂貴的護膚療程方案。

有顧客在商業局網站投訴，店員最初推銷2萬美元方案，遭多次拒絕後才降價，直呼「像進了中古車行」；另有投訴警告眾人遠離該店，並控訴一名八旬老婦遭騙走近3000美元。

洛杉磯與矽谷商業改善局執行長麥克法蘭（Steve McFarland）表示，Bee & Co.母公司Mazal Group在該機構有著不良記錄， 商業局給予該公司最低的「F」級信譽評級。

公開記錄顯示，Mazal Group旗下還關聯多個護膚品牌，包括OroGold、Vine Vera、Lionesse、Tua Pelle以及Truffoire。這些品牌同樣在社群投訴，甚至在部分司法訴訟中，面臨激進與強迫推銷的指控。

精華 FAQ

  • 報導指出，30歲的Victor Chisolm在店內多筆交易共支付4萬1747美元，另外還透過Cash App向兩名女員工轉帳共1萬120美元作為小費，合計金額相當驚人。

  • 律師稱他被帶到店內後方隱密隔間，與主要購物區隔絕，並在遭受強迫與斥責下完成購買；Chisolm本人也表示，他根本不想花這筆錢。

  • 除了這起個案外，多名消費者也在社群與BBB投訴店內高壓推銷、先開出高價再降價逼單；商業改善局更給母公司Mazal Group最低的F級評級。

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