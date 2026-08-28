坦密庫拉酒莊迎豐收 葡萄踩踏競賽9月登場

整個9月，隨著南加內陸坦密庫拉（Temecula）Wine Country各家酒莊慶祝「坦密庫拉谷葡萄酒月」，河濱縣西南部將陸續舉行葡萄踩踏活動。(Temecula市官網）

據The Press-Enterprise報導。整個9月，隨著南加 內陸坦密庫拉（Temecula）Wine Country各酒莊慶祝「坦密庫拉谷葡萄酒 月」，河濱縣西南部將陸續舉行葡萄踩踏活動。

目前當地已進入葡萄採收季。根據坦密庫拉谷葡萄種植者協會資料，當地擁有超過3萬3000英畝葡萄園，以及47家酒莊。將在整個9月舉辦葡萄踩踏競賽及多項特別活動，歡慶「坦密庫拉谷葡萄酒月」。

Wilson Creek Winery：9月12日下午6時舉行葡萄踩踏活動，現場提供自助餐及音樂表演，票價100美元。地址：35960 Rancho California Road, Temecula。

Europa Village：Great Taste of Europa葡萄酒與美食節將連續舉行三天。9月18日下午6時舉行12道菜晚宴，票價199美元，另加相關費用。9月19日上午11時至下午4時舉行主活動，提供50款葡萄酒、啤酒及烈酒，票價179美元，另加相關費用。9月20日上午10時則舉行早午餐，票價69美元。活動限21歲以上人士參加。地址：41150 Via Europa, Temecula。

Fazeli Cellars Winery：9月18日下午6時舉行波斯傳統豐收節「Mehregan」，活動包括晚餐、葡萄酒及音樂，票價50美元。地址：37320 De Portola Road，Temecula。

Bella Vista Winery：9月19日下午2時舉行葡萄踩踏活動，兩人費用150美元，包含一瓶氣泡酒。地址：41220 Calle Contento, Temecula。

Lorimar Vineyards & Winery：年度豐收節將於9月27日下午3時舉行，入場費10美元；12歲以下兒童由成人陪同可免費入場。活動包括葡萄踩踏拍照體驗。地址：39990 Anza Road, Temecula。

Ponte Winery：9月27日下午4時舉行葡萄踩踏及自助餐活動，一般入場票價160美元。地址：35053 Rancho California Road, Temecula。

Somerset Vineyards & Winery：葡萄踩踏活動將於9月26日下午1時開始。早鳥票價為250美元，每隊4人，參加者可獲贈一瓶葡萄酒。地址：37338 De Portola Road, Temecula。

South Coast Winery Resort & Spa：酒莊度假村將於9月26日上午11時舉行豐收慶典。活動內容包括葡萄酒品飲、現場音樂、排舞、拖拉機遊園及當地商家攤位等。此外，葡萄踩踏競賽每隊2人，參賽費50美元。地址：34843 Rancho California Road, Temecula。