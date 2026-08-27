南加愛迪生電力公司用戶 8、9月可抵扣72元
洛杉磯福斯新聞台FOX 11報導，南加州愛迪生電力公司（Southern California Edison，SCE）將在8月及9月，直接向符合資格的用戶提供總計72美元的電費抵扣(credit)，預計數百萬家庭將因此受惠，有效減輕民眾在夏季高溫、用電量大增時的電費負擔。
符合資格的愛迪生住宅用戶，這兩個月的電費帳單，將分別獲得36美元抵扣，用戶無需採取任何行動，系統將自動套用。南加州公用事業委員會（California Public Utilities Commission，CPUC）刻意將這筆年度補助發放時間，調整至夏季用電量高峰期，希望緩解民眾夏季面臨的高額電費。
小型企業用戶則維持原有的補助時間，分別於4月及10月；工業設施則已於今年4月獲得年度「產業援助抵扣」（Industry Assistance Credit）。
除獲得補助外，愛迪生用戶近期整體電費也下調，與2025年12月相比，平均電價降低4.3%。今年稍晚預計還會進一步調降電費。公用事業委員會官員預估，未來至2030年的電費調幅，將維持在當地通膨率或低於通膨率水平。
由於愛迪生服務區內用戶帳單的結算周期不同，目前尚無法確定每戶家庭何時才能收到這筆補貼，部分用戶可能要到下一個月的帳單，才會看見相關調整。今年稍晚預計實施的第二波電費下調，確切降幅也尚未公布。
住宅用戶可透過愛迪生網站，使用持續提供的各項電費協助方案，包括「分時電價」（Time-of-Use）、電價比較工具，及「加州能源替代費率計畫」（California Alternate Rates for Energy，CARE）等低收入戶電費折扣等。
符合資格的住宅用戶將在8月與9月各獲得36美元抵扣，兩個月合計72美元。這筆補助會直接套用到帳單上，用戶不必額外申請或辦理任何手續。 CPUC把原本的年度補助時點調整到夏季，就是希望在高溫、用電量最大的時候，直接減輕家庭電費壓力，讓民眾在帳單暴增時能獲得即時幫助。 愛迪生用戶可透過官網使用分時電價、電價比較工具，以及加州能源替代費率計畫CARE等方案，特別是低收入戶，還可再享有額外電費折扣。
精華 FAQ
符合資格的住宅用戶將在8月與9月各獲得36美元抵扣，兩個月合計72美元。這筆補助會直接套用到帳單上，用戶不必額外申請或辦理任何手續。
CPUC把原本的年度補助時點調整到夏季，就是希望在高溫、用電量最大的時候，直接減輕家庭電費壓力，讓民眾在帳單暴增時能獲得即時幫助。
愛迪生用戶可透過官網使用分時電價、電價比較工具，以及加州能源替代費率計畫CARE等方案，特別是低收入戶，還可再享有額外電費折扣。
上一則
Costco停車場藏這免費服務 華人：太方便 錯過好多年
下一則