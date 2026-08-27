華人護工凶殺案 進入精神失常審理
日前在波莫那洛杉磯縣高等法院進行陪審團審理（Jury Trial）的華人護工殺人案，近日有新進展，12名陪審員一致認為李建春（Jianchun Li，音譯）殺人罪成立。不過該案隨即進入下一個關鍵審理環節：精神失常審理（insanity trial），將直接影響對被告的量刑。
根據洛杉磯高等法院資料，經過數天審理，本月20日上午10時30分，陪審員開始對李建春犯下謀殺罪進行商議。僅一個多小時後，11時51分，陪審團告知法警已經有結果。12名陪審員一致認為，李建春對兩名韓裔老人Monica Moon Lee、Hee Sook Park的一級謀殺罪成立以及「犯下多項罪名」為「事實」。
不過該案的審理並未就此結束。陪審員、被告、檢辯律師24日進入精神失常審理，即被告在作案時是否是精神失常。目前該階段仍在審理之中。根據加州法律，若被告因精神失常犯案，那麼他不會被送進監獄，而是在醫院進行閉門治療。
2023年6月24日，鑽石吧市Sapphire Canyon路、名為「Happy Home Care For Elderly」的養老設施內，李建春分別將75歲的Monica Moon Lee與83歲的Hee Sook Park攙扶送進衛生間。檢方表示，在衛生間，李建春分別將兩位老人頭上系好塑料袋，再用電線勒住老人脖子，並雙手掐住受害人脖頸。
李建春曾在案發前用手機進行谷歌搜索，包括「掐死某人需要多長時間？」「加州謀殺會判幾年？」「美國一級謀殺罪會判幾年？」「在洛杉磯殺四個人會判終身監禁嗎？」李建春被捕時，曾向警察承認殺死兩人，並說，「我腦子只剩一個想法，自己會被安樂死。」「之後，我感覺，如果我被關進監獄，後果是，要麼我會再殺一個人，要麼我會被殺死。」
洛杉磯縣高等法院陪審團經商議後，一致認定李建春對2名韓裔老人犯下一級謀殺罪成立，且屬於犯下多項罪名的事實，代表檢方在定罪階段取得勝利。 因為定罪後還要判定被告作案時是否精神失常，這會直接影響刑罰方向。若法院認定精神失常，依加州法律可能不會進監獄，而是改在醫院接受閉門治療。 檢方稱他在養老設施內先將2名老人帶入衛生間，再以塑膠袋套頭、用電線勒頸並徒手掐頸；案發前還曾搜尋謀殺刑度與勒死時間，且被捕後坦承殺人。
精華 FAQ
洛杉磯縣高等法院陪審團經商議後，一致認定李建春對2名韓裔老人犯下一級謀殺罪成立，且屬於犯下多項罪名的事實，代表檢方在定罪階段取得勝利。
因為定罪後還要判定被告作案時是否精神失常，這會直接影響刑罰方向。若法院認定精神失常，依加州法律可能不會進監獄，而是改在醫院接受閉門治療。
檢方稱他在養老設施內先將2名老人帶入衛生間，再以塑膠袋套頭、用電線勒頸並徒手掐頸；案發前還曾搜尋謀殺刑度與勒死時間，且被捕後坦承殺人。
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