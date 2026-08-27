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搶車位 亞馬遜司機重拳打倒老翁

記者王若然／綜合報導
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監控顯示，亞馬遜送貨司機對老人痛罵後，一拳將其打倒。（Elk Grove警局）
監控顯示，亞馬遜送貨司機對老人痛罵後，一拳將其打倒。（Elk Grove警局）

美國加州一名Amazon亞馬遜）送貨司機，日前因與一老翁爭搶加油站停車位情緒失控，涉嫌當街揮拳重擊對方頭部，整起過程遭監視器全程拍下。案發於今年3月，警方近日公布相關畫面，引發社會關注。

沙加緬度縣糜鹿林（Elk Grove）警方公布的監視器畫面，30歲嫌犯Terrence Wheeler，涉嫌在當地一處Arco加油站，出手擊打一名71歲男子的頭部。影片顯示，怒氣沖沖的Wheeler當時跟著老翁走進加油站的便利店內，上前對他大聲叫囂；當老翁從旁經過時，Wheeler被拍到揮拳蓄力，隨即重擊對方頭部，力道之大，導致被害人整個人向前飛出、重摔在地。

警方調查指出，這起攻擊事件的起因，是老翁搶先停進Wheeler想要的車位，讓這名Amazon貨運人員當場暴怒。警方隨後鎖定Wheeler為嫌犯，他於案發當天稍晚主動投案，並被控虐待老人重罪、恐嚇威脅及毆打輕罪等。

據沙加緬度蜂報（The Sacramento Bee）報導，代表受害人的是休士頓律師Tony Buzbee，他指出，受害人是一名負責稽核農業及動物設施的稽查員。案發當天，他原本正前往沙加緬度國際機場附近一間飯店，途中順道前往加油站買飲料並稍作停留。事發後，他曾跟上該輛Amazon貨車記下車牌號，加州站的店員全程透過監視器目睹攻擊經過並報警。

Tony Buzbee表示，受害人因工作需要經常全美出差，且曾在2024年心臟病發作後裝有心臟節律器，案發前才剛重返工作崗位不久。Buzbee在社媒發文指出，被害人目前仍飽受腦震盪及頸部持續疼痛所苦。

Buzbee在聲明中直言，他們相信該Amazon司機有暴力前科，Amazon的送貨人員必須經過嚴格篩選與培訓，公司在招聘流程上必須做得更好。當Amazon如同這次一樣失職時，就必須承擔責任。被害人的律師團目前正向Amazon與Wheeler求償，金額高達1000萬美元。

對此，Amazon回應CBS新聞表示，Wheeler並非公司正式員工，而是受僱一家獨立送貨承包商；公司並補充，在得知此事件後，該承包商已將Wheeler解僱。

精華 FAQ

  • 事件發生在加州Elk Grove一處Arco加油站，30歲司機Terrence Wheeler因老翁先停進他想要的車位而失控，跟進便利店後當街揮拳擊倒對方。

  • 監視器拍到Wheeler先跟隨老翁進店並怒罵，之後在對方經過時突然蓄力重拳擊中頭部，導致老翁向前飛出重摔。警方近日公布畫面，並依虐待老人重罪等罪名追查。

  • 受害人律師指稱對方可能有暴力前科，並批評Amazon招募與訓練把關不足，已向Amazon與Wheeler求償1,000萬美元；Amazon則表示Wheeler並非正式員工，已被承包商解僱。

亞馬遜 加油站 Amazon

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